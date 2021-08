Cancela Halcones duelos contra colombianos y argentinos en Xalapa

agosto 4, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. El presidente de los Halcones de Xalapa, Ángel Fernando Morales Blanchet, confirmó que los duelos de preparación que se buscaban contra clubes sudamericanos quedaron cancelados para efectuarse en “El Nido”.

“(El equipo) está terminando de tomar forma, entrenan dos veces por día, desafortunadamente tuvimos que parar los juegos que teníamos preparados con Colombia y con Argentina por la pandemia.

“Porque al no permitirse aforo era demasiado gasto para el equipo y para los equipos que venían de visita también, entonces estamos alistando la pretemporada del equipo, y (los juegos) se harían fuera de Xalapa”, informó.

Hasta ahora hay nueve jugadores confirmados, el más reciente es el poste mexicano Ray Barreno.

“En cuanto a ‘Cachuy’ (Jesús González) no hay nada oficial todavía, y Andrés Nachón está entrenando con el equipo, junto con otros de los muchachos que salieron del try out. Posiblemente, ésa será decisión del coach (Brian Rowson), se queden en el primer equipo o en la parte de desarrollo, a la que también fue un compromiso que hicimos”, indicó.

Además de Nachón, hay jóvenes como Rubén Cortés y Édgar Zúñiga que están deseosos de ocupar un lugar en la plantilla emplumada.

“Estamos tranquilos, tratando de hacer lo que debemos hacer, y pues de ahí en fuera en lo deportiva se irá viendo día a día”, añadió.