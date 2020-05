Cancelan Liga de Escocia por pandemia; Celtic FC, declarado campeón

Escocia/Medio Tiempo. Ante la imposibilidad de continuar con la competición a causa de la pandemia de coronavirus, la Scottish Premiership de Escocia dio por finalizada su temporada, declarando campeón al Celtic Glasgow, club que cosecha su noveno cetro al hilo.

El cuadro que comanda Neil Lennon era líder de la competencia con 80 puntos luego de 30 jornadas disputadas, con 13 unidades de ventaja sobre el Rangers, su clásico rival, cuando faltaban ocho fechas para concluir la campaña.

La decisión fue tomada por los 12 clubes que conforman la Primera División de Escocia, ante la inviabilidad de terminar de forma segura la temporada. El Hearth of Midlothian pierde la categoría al concluir en la última posición.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚



Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe