Cancelan semáforo sanitario en México

julio 10, 2020

Redacción/CDMX. Al pedir que nos protejamos unos a otros en México durante la llamada pandemia de coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, pidió frenar el discursos de polarización del que afirmó, estorba.

De manera enfática el funcionario de la Cuarta Transformación detalló lo dicho por el médico Michel Ryan sobre México respecto al Covid, donde la importancia del desconfinamiento lento y ordenado sería primordial, sin embargo a nivel internacional México se percibe con una aceleración del desconfinamiento.

En ese sentido López Gatell lamentó el incremente de movilidad pese a las advertencias.

Michel Ryan también observó que la vigilancia epidemiológica en territorio nacional es débil, a pesar de las 26 mil unidades médicas con que cuenta la Secretaría de Salud, por ello López Gatell aseguró que se ha dicho en innumerables ocasiones que lo que se dice en las conferencias es solo la mitad de lo que sucede con la epidemia.

En tono molesto, el Subsecretario de Salud explicó que columnistas, periodistas y políticos abonan a esta polarización de las opiniones con el tema de las pruebas, que afirmó se hacen y semana con semana se esperan los resultados.

Hugo López agregó que en México aún falta la mitad de la pandemia, por lo que hizo un llamado urgente a la acción en materia de medidas para frenar el contagio acelerado de Covid-19.

«Decidimos no presentar el semáforo de riesgo para la próxima semana porque identificamos que no es consistente en todos los estados la información que se transfiere para evaluarlo. Dejo claro que no son todas las 32 entidades. Dialogaremos con las autoridades sanitarias estatales», finalizó el funcionario.