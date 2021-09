Candida auris, el hongo mortal que merodea los hospitales de México

septiembre 27, 2021

Redacción/El Demócrata. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud alertó sobre casos del hongo ‘Candida auris’ en México, que, según el boletín, es una enfermedad “altamente transmisible y multirresistente a los fármacos que se ha detectado en ambientes hospitalarios.

A continuación, parte del comunicado:

En México, en el estado de Nuevo León se identificó el primer aislamiento de C. auris en mayo de 2020. Al 22 de agosto de 2021 se han identificado 40 casos confirmados en cinco hospitales de la entidad federativa referida. En junio de 2021 se identificó un caso de C. auris en el estado de Tabasco.

Ante la ocurrencia de casos de C. auris en pacientes hospitalizados, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, incluyendo la detección y notificación oportuna de casos y brotes.

En México se recomienda:

1. Fortalecimiento de la estrategia de Higiene de manos, garantizando la capacitación, evaluación y disponibilidad de insumos para su realización adecuada. El uso de guantes no sustituye la correcta higiene de manos.

2. Los pacientes colonizados o infectados por C. auris deben ser manejados con las medidas de precaución estándar y por contacto.

3. Los pacientes hospitalizados con C. auris, deberán ser manejados con precauciones de aislamiento por contacto, preferentemente en habitaciones individuales o en aislamiento de cohorte cuando se identifiquen más pacientes con el mismo patógeno y no se tenga disponibilidad de habitaciones individuales, ubicándose en la misma sala, garantizando la separación espacial de al menos un metro y medio entre pacientes y el uso de cortinas de privacidad para limitar el contacto directo.

4. Limpieza y desinfección de las áreas, mobiliario, equipos y dispositivos médicos (termómetros, baumanómetros, bombas de infusión, teclados de computadoras, mesillas del paciente, camas y barandillas, etc.), garantizando el uso correcto de desinfectantes, preferentemente hipoclorito sódico al 0.5% y evitando compuestos de amonio cuaternario por tener baja efectividad. Además de realizar la limpieza terminal de las áreas correspondientes, posterior a la estancia de pacientes con colonización o infección por C. auris.

5. En la vigilancia por laboratorio, para detección de casos nuevos: En cepas obtenidas de hemocultivo, urocultivo, o sitios anatómicos como axila e ingle, en pacientes con sospecha de colonización por C. auris, en los siguientes casos: a) Paciente con diagnóstico positivo a la COVID-19; b) Paciente con neumonía atípica; c) Paciente con factores de riesgo (diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal crónica, cirugía reciente, etc.); d) Hospitalización prolongada en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); e) Métodos invasivos, hemodiálisis, alimentación parenteral, ventilación mecánica; f) Uso de antibióticos de amplio espectro.