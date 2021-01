Candidatos deben estar capacitados para el servicio público: Gerardo Islas

enero 15, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. El presidente nacional del recién creado «Fuerza Por México», Gerardo Islas Maldonado, dijo que este partido político será el primero en tener una universidad de formación política para garantizar que quienes lleguen a un cargo público por elección popular cuente con el perfil adecuado para llevar a cabo su labor.

Resaltó que actualmente la falta de oficio político de los funcionarios a llevado al subejercicio de recursos y eso más que un ahorro, significa un perjuicio para la ciudadanía ya que son recursos que están disponibles, pero que no se aplicaron en tiempo y se pierden, afectado al mísmo tiempo el próximo respuesto.

«Gobiernos que llegan simplemente por querer cambiar las cosas, pero los partidos políticos no los capacitan, no les dan las herramientas suficientes para llegar al ejercicio del poder y saber lo que hace un regidor, saber cómo gestionar, como bajar recursos, incluso como gastarlos, se me hace una completa falta de respeto a la ciudadanía, quienes tienen recursos y no los ejercen, cuando necesitamos tener en movimiento la circulación de proyectos, de programas sociales, y que la ciudadanía tiene necesidades y no nos podemos dar el lujo de desperdiciar un peso», dijo.

Islas Maldonado sostuvo que quienes sean elegidos pertenecientes a Fuerza por México serán capacitados para conocer los procesos legislativos, cómo presentar una iniciativa en el pleno del Congreso Local, así como formular leyes.

Por último enfatizó que el partido respetará la paridad de género, incluso podrían ser más mujeres las que se postulen en los próximos comicios.