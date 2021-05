“Canelo” Álvarez lanzará cadena de gasolineras

mayo 1, 2021

Ciudad de México. El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez anunció que planea lanzar su propia marca de gasolineras llamada Canelo Energy, que tendría en México entre 90 a 100 estaciones.

En entrevista con el periodista Graham Bensinger, el deportista dijo que es parte de su estrategia de inversión donde también tiene capital inyectado en bienes raíces.

“Me gusta mucho los bienes y raíces y tengo incluso para retirarme gracias a Dios. De todo lo que he invertido, cada tres meses recibo entre 4 a 5 millones de dólares (…) Ahora estoy por abrir entre 90 a 100 gasolineras en México que se llamarán “Canelo Energy”, que cuando van a echar gasolina vean que sea del Canelo”, comentó el pugilista.

El “Canelo” platicó que quiere ser inteligente en todo lo que invierte y sabe que a veces hay que arriesgar capital para ganar.

“A mí no me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner solo una parte del dinero en riesgo y saber que ya no cuento con él. Cuando tu arriesgas algo, arriesgas para ganar, por eso tiene que ser una cantidad suficiente para ganar pero tampoco soy tonto, porque rápido puedes tener mucho dinero y así de rápido lo pierdes todo”, expresó.

Remarcó que sigue en el boxeo por gusto al deporte aunque aclaró que no le interesa ser empresario o promotor de esa actividad.