Capaz es mal administrado y botaratas

Les cuento mis chulos que el pasado viernes, doña Naldy Rodríguez y Mercedes Santoyo, presentaron la publicación de las 175 mil 776 declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, allá en el auditorio Silvestre Moreno Cora.

El trabajo coordinado entre estas dos mujeres, sirvió para generar una política de rendición de cuentas, por supuesto que la experiencia de años y la academia de la comadre Naldy, le debe haber servido de ejemplo a la señora Santoyo, que ocasionalmente parece bastante desorientada en esa silla, pero bueno ella hace su esfuerzo y ya como quiera sale del apuro.

En su speech reglamentario, Naldy y Mercedes, destacaron todas y cada una de las bondades del gobierno transparente, abierto, austero, de combate a la corrupción y de fomento a la cultura de la transparencia.

Estuvo presente el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, apoyando todas las políticas de gobierno abierto, anticorrupción y su rollo cuatroteísta de toda la vida, señaló que uno de sus más anhelados objetivos, sería garantizar que los recursos públicos, nunca más lleguen a los bolsillos de los funcionarios de manera ilegal ¡Ámonos recio!.

Ya luego don Cuitláhuac, dio a conocer parte de su declaración patrimonial, dijo vivir en una casa prestada, ya que por el bullyng recibido, se habría emancipado y dejado la casa paterna, también dijo poseer un par de camionetas viejitas, una de ellas, se la habría comprado al hermano y un terreno de interés social en Banderilla, allá apenas va a ver el modo de juntar, para hacerse su casita.

¡Ay nanita! Sí que salió mal administrado y botarata mi señor gobernador, el trabajo de maestro no es mal pagado, menos aún, el de la Universidad Veracruzana, ¡Vaya! Con la formación que don Cuitláhuac tiene, seguramente tendrá una plaza de acuerdo a su formación intelectual y académica.

Además, no podemos negar que el hombre es muy trabajador, seguramente en su vida profesional, colaboraría con proyectos de envergadura, de acuerdo a su nivel intelectual, ¡Digo yo! Alguna cacherita extra, le habrá caído.

¡Y bueno! Ni para decir que la familia, los hijos, los compromisos, don Cuitláhuac es solito y en casa de sus papás según sus dichos, como el ilustre poeta de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, ¡Él vivía muy bien! Ahí no gastaba en renta, en servicios, ni nada, supongo que con su digno salario, sostendría causas afines a su ideología, porque de lo contrario, ¡De plano! No me salen las cuentas.

Supongo yo, que como diría mi querido Zenyazen Escobar: al igual que don Cuitláhuac, los titulares de despacho, subsecretarios, directores y alguno que otro coordinador y jefe de departamento, vivirán en casas prestadas, a ellos se les ve instalados en casas por los rumbos de la Marquesa, Monte Magno, Valle Rubí, las Palomas y circunvecinos.

Presumo yo, serán prestadas las mansiones amuebladas, tan eclécticamente con muebles del Palacio de Hierro y Coppel, ya que no aparecen en las declaraciones de la plataforma de Naldy y Mechita ¡Ah! Y las camionetas esas enormes, en las que se trasladan sus familias, son prestadas también, seguramente por las concesionarias automotrices, esas que tanta fe le tienen al régimen.

Cosas de la vida y menudencias

Hasta en Bajo Reserva, la leída sección del Universal, se cuestionan quién pompó, ese titipuchal de espectaculares del diputado Sergio Gutiérrez Luna, con motivo de su presunto informe o arranque anticipado de campaña.

En el ágape de Gutiérrez Luna en Minaranch si hubo gente, desde muy temprano arribaron al aeropuerto de Minatitlán, el coordinador parlamentario del MORENA, Ignacio Mier, además del dirigente nacional del MORENA, Mario Delgado y algunos diputados federales, la ausencia de Adán Augusto López, fue notoria, sin embargo dio mucho de que hablar el cantante Bayron Barranco, con su tema Soy Veracruzano ¡Zucutún!.

Simultáneamente en Minatitlán, hubo también informe de labores de la diputada federal, Rosalba Valencia Cruz, también estuvo lleno y a este asistieron políticos locales como Juan Javier Gómez Cazarín y su grey.

En fin así las cosas, arranca semana mis hermosos.

