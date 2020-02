Capcom alista demo de Resident Evil 3 Remake

EU/Medio Tiempo. La era de los remakes resultó una grata sorpresa para los amantes de la nostalgia, por eso Capcom anunció el regreso de Resident Evil 3, juego cuya fecha de lanzamiento se apuntó para el 3 de abril; para incrementar el interés en la obra, la empresa japonesa confirmó que lanzará un demo, aunque no especificó el día que lo hará.

Por medio de sus redes sociales, la desarrolladora nipona hizo el anuncio, mismo que incrementó el “hype” entre los seguidores de la saga, cuya primera edición se hizo en 1996 y significó una revolución en la industria de los videojuegos, así como a la temática del terror.

Cuando Capcom hizo el remake de Resident Evil 2, muchos temían que arruinaran uno de los títulos más emblemáticos de la industria, miedo que se disipó de inmediato porque los japoneses superaron las expectativas, por lo que ahora se espera con ansias la entrega que protagoniza Jill Valentine y en la que aparece uno de los enemigos más aclamados, Nemesis.

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH