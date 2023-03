Carla Humphrey queda fuera de la carrera por la Presidencia del INE

marzo 3, 2023

Las y los integrantes del Comité Técnico Evaluador que conformará las quintetas de aspirantes al consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), dejaron fuera del proceso a Carla Humphrey. Esto, al considerar que tiene un impedimento constitucional, por ser actualmente consejera electoral.

Durante la sesión de este viernes, María Esther Azuela, integrante del Comité, informó que los aspirantes que presentan un impedimento de carácter constitucional para participar en este proceso incluye a aquellos que actualmente son consejeros electorales en el INE en funciones o que fungieron como tal.

“Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este comité, en este sentido no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprenden al 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por mas de los nueve años que se establecen en la Constitución”, indicó.

Además, se informó que 531 personas cumplieron con todos los requeridos solicitados y, por lo tanto; pasarán a la siguiente etapa. De las cuales, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como personas no binarias, una como mujer trans y tres no especificaron.

Adicionalmente, se hicieron otros tres acuerdos. En uno de ellos se establece que no quedaron registrados 32 aspirantes, “en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria, mismos que no podían ser subsanados mediante la prevención”.

Otro de los acuerdos es rechazar la postulación de tres personas aspirantes que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura, como se contemplaba la convocatoria.

⇒ Otro más, con la determinación de las personas aspirantes que no podían continuar en el proceso de elección en virtud de qué no atendieron la prevención que se les hizo.

Ahora iniciará la segunda fase de la etapa de evaluación de conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos. El examen se aplicará a las personas aspirantes que se encuentran en la lista definitiva el próximo 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la Cámara de Diputados.