Carlos Cruz, con objetivos muy claros en el beisbol

marzo 29, 2022

Fernando Hernández/El Demócrata. Tiene 15 años de edad, de los cuales 12 se los ha dedicado al beisbol, sueña con jugar en el profesionalismo y hacerlo con El Águila de Veracruz. Es Carlos Cruz León, serpentinero veracruzano que lanzó juego sin hit ni carrera en el Macro Regional de beisbol efectuado en Campeche. Fue pieza clave para que Veracruz calificara a los Nacionales Conade 2022 en la categoría 15-16 años.

En medio de rectas, curvas y lanzamientos especiales, el pitcher continúa con su vida normal en el Bachillerato Tecnológico de Beisbol, en donde sus compañeros lo han felicitado por su hazaña que ayudó a que Veracruz ganara por nocaut (10-0) a Oaxaca y así lograr el boleto a la etapa que se jugará en Sinaloa.

“Me siento feliz porque nunca había lanzado un juego sin hit ni carrera, también gracias a la ayuda de mis compañeros en el campo es como logré esa hazaña. No lo tenía pensado, pero gracias a Dios salieron las cosas”, dijo el jarocho.

Cruz León realizó 51 lanzamientos en cinco entradas y el factor clave fue su concentración total en el juego en cada entrada.

“Además de no fijarme que no había nadie a mi alrededor. Me enfocaba más en ponchar a los bateadores, para así poder lograr el juego sin hit ni carrera.

“No me lo esperaba, estaba nervioso, pero pude controlar mis nervios para ganar. Mis lanzamientos fueron de 82 millas”, subrayó.

Indicó que ha recibido felicitaciones de la gente de El Águila de Veracruz, con quien desea jugar en el profesional, de su familia, sus compañeros del Bachillerato Tecnológico de Beisbol y del director Jesús “Chito” Ríos.

“Hay que trabajar más duro para poder ganar en Culiacán, vamos por las medallas”, comentó.

Julio Urías es su ejemplo a seguir y confía en que podrá llegar a las Grandes Ligas en algún momento de su vida.