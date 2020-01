¡Carlos Rivera en tu cama! Así se promociona

Redacción. Xalapa, Ver.- ¿Cobertor de tigre? Eso es cosa del pasado…sí, lo de hoy es el cobertor de Carlos Rivera. ¿Cómo que todavía no lo tienes?

A través de las redes sociales ya circula el cobertor con la fotografía del exacadémico, ex coach de La Voz México, ex coach de La Voz Kids, ex Simba en El Rey León y los reallity shows que estén por venir.

Resulta que en las calles de León, Guanajuato, se toparon con un lugar que vende cobijas y, sí, la principal oferta es la del cobertor de Carlos Rivera que, incluso, ya se vende también en línea.

¿Lo comprarías? Aunque en las redes hay comentarios de todo tipo, ya sabemos que nada nos acomoda, muchas fans ya están haciendo sus pedidos al abusado que se le ocurrió este negociazo…