Carlos Sosa impulsa proyectos de cine hechos por mujeres

febrero 28, 2020

México/Notimex. El productor mexicano Carlos Sosa empieza el año de la mano de mujeres cineastas con los proyectos cinematográficos de Guadalupe Sánchez y Katina Medina Mora.

Con sus salas en La Casa del Cine y el trabajo en su productora Viento del Norte Cine, ha impulsado el cine mexicano y ahora lo hace con dos proyectos de los cuales se siente orgulloso.

“He tenido la fortuna de estar rodeado de mujeres impresionantes. Tengo una hija que es el amor de mi vida, mis hermanas, mi madre que son trabajadoras. En la vida profesional tengo una socia, Laura Imperiale, que ha determinado mucho lo que hacemos y los temas nos llegan”, aseguró en entrevista con Notimex.

En tiempos difíciles para la mujer mexicana, Carlos se une con Katina Medina y Guadalupe Sánchez para empoderar a la mujer que es, sin que él lo tuviera planeado, el eje principal de sus proyectos.

“Es imposible no enfocarte en este tema. Creo que el movimiento y la lucha es legítimo y tenemos que erradicar ya el problema, me siento afortunado de estar rodeado de estas mujeres que me invitan para que pueda servir para algo”, afirmó.

La película Ellas, de Guadalupe Sánchez, explora, a partir del cuerpo femenino, la vida de cinco mujeres diversas en la Ciudad de México para entender su femineidad.

Por otro lado, la tercera película de Katina Medina Mora lleva por título La manzana de Adán y retrata la identidad en dos actos, uno contado en 1990 y el otro en 2021. Su personaje principal es una psicóloga infantil en Nueva York que vive con otra mujer, su pareja, hasta que se enfrenta a problemas que la hacen revisitar su pasado cuando era él.