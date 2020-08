Carlos Vela será baja por un buen rato con LAFC

agosto 25, 2020

EU/Medio Tiempo. Carlos Vela estará seis semanas fuera de actividad por una lesión en la rodilla que sufrió el pasado sábado con Los Ángeles FC en el Clásico de El Tráfico contra Galaxy, donde el mexicano tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo.

“Es una lesión que vemos frecuentemente en el futbol, es un desgarro en el ligamento medio colateral e iremos evaluando semana a semana”, declaró Bob Bradley, entrenador del cuadro angelino.

“Está decepcionado, estaba muy emocionado de volver a jugar el fin de semana y claro que la lesión es un retroceso, pero está con la mejor actitud, Carlos es por naturaleza alguien muy positivo, alguien que llega siempre al club con una sonrisa, aún con la difícil noticia”.

La lesión de Vela se produjo en el mismo partido que significaba su regreso a la actividad con el conjunto californiano, toda vez que no jugó el Torneo MLS is Back en la burbuja de Orlando, Florida.

“Fue increíble tenerlo de vuelta, pero cuando me refiero a que algunos jugadores no estuvieron bien, él es uno de ellos. No estuvo en ritmo, no fue peligroso, se vio como alguien que obviamente no había jugado en mucho tiempo”, expuso el entrenador.