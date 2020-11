Carmen Muñoz da positivo a Covid

noviembre 3, 2020

México/tvnotas. Este martes 03 de noviembre al inicio del programa ¡Al Extremo!, se anunció que la conductora Carmen Muñoz dio positivo a las pruebas de Covid, por lo que realizó un enlace desde su casa para compartir la noticia con el público.

Uriel Estrada, su compañero, inició la emisión cuestionando a la conductora sobre su enfermedad y los síntomas, ella señaló que se realizó la prueba porque este fin de semana iba a viajar fuera del país: «nunca me imaginé que iba a salir positiva, porque me he sentido muy bien, estoy asintomática», dijo.

«Estoy siguiendo las recomendaciones que me dio mi docora de quedarme en casa, de tomar algunos medicamentos, estarme monitoreando la oxigenación… pero lo mejor es que me siento muy bien y con ánimo, entonces es como una cosa muy extraña», detalló.

Carmen Muñoz detalló que tras su prueba positiva su familia está tranquila, además señaló que su esposo se realiza la prueba cada 8 días, porque está trabajando en una novela y en todas ha salido negativo; su hija también está bien, «todos a lo largo de estos meses hemos estado informándonos», mencionó.

«Hoy en la mañana nos enteramos que la prueba salió positiva… soy una ciudadana responsable y me quedaré en casa», señaló. Cabe mencionar que el conductor, Uriel Estrada, también se realizó la prueba Covid, como protocolo de prevención, y está en espera de los resultados.