“Carnaval reactivará nuestra economía tras 2 años sin trabajo”: Sonideros de Veracruz

noviembre 15, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Tras casi dos años de haber frenado su actividad, Sonideros de Veracruz reportan un repunte de entre 30 y 35 por ciento de trabajo ahora que el semáforo epidemiológico esta en verde.

A decir de Alberto Lara Rodríguez, secretario general del reciéntenme formado Sindicato de Sonideros de Veracruz, señaló que ahora están en espera de que se dé luz verde al carnaval de Veracruz, pues consideró que este evento será el que devuelva al gremio el trabajo que se perdió durante toda la pandemia.

“Dos años imagínese las familia que viven de la música, algunos compañeros tuvieron que irse a pintar casas, vendedores ambulantes, de todo, porque nosotros fuimos los primeros en cancelar los eventos y los últimos en comenzar a haber fiestas, su fue muy duro para los sonideros (…) ya estamos todos trabajando, ya comenzó a caer el trabajito y posiblemente vaya a haber carnaval y es donde fluye y empieza a haber mucho trabajo, principalmente con el carnaval, con la música”, dijo.

Lara Rodriguez, recordó que hace unos años el Ayuntamiento no tomaba en cuenta a la agrupación que representa debido a que no se encontraba legalmente reconocida, sin embargo dijo que ahora que tienen la toma de nota no habrá pretexto para dar trabajo a los 30 sonideros que están agremiados actualmente.