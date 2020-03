Carta a Paco Ignacio Taibo II

hace 2 horas

Redacción/Xalapa. Es lamentable que quien tiene la tarea de promover la cultura, lo que promueva sea la violencia. Si tan convencido está usted de que hay que “abolir el machismo a putazos”, podría empezar por explicárselo a quienes ven en el movimiento feminista a un adversario más y en cambio, a los delincuentes que provocan la peor violencia en la historia del país, los trata con el respeto que -en su opinión-, se merecen.

Su visita a Xalapa no fue más que un acto de vulgar provocación. Se equivoca en venir a hablar de violencia a una sociedad que está de luto. Al estado donde se comete el mayor número de secuestros y feminicidios del país, donde la violencia contra la mujer las alcanza a todas ellas. Aquí todos, mujeres y hombres, queremos erradicar el machismo pero con justicia, que no haya una menos, pero nunca a los “putazos”. No venga a nuestra casa a sugerirnos más violencia.

Quizá usted no lo sepa pero fue precisamente en Veracruz donde surgió -a propuesta de la organización ‘Brujas del Mar’-, que “El 9 nadie se mueve”, #UnDíaSinNosotras, una propuesta pacífica de manifestar su desesperación por el exterminio de mujeres que sucede en todo el país, particularmente en nuestro estado, donde más mujeres son asesinadas a nivel nacional.

Los veracruzanos somos una sociedad organizada que intenta resolver sus problemas de violencia desde una comunidad que se moviliza ante la criminal ineptitud del gobierno al que usted sirve. Su lenguaje vulgar y patán no cambia nuestra realidad de agravios e impunidad.

Creo que usted no ha entendido que el paro nacional de mujeres es una expresión pacífica justo contra el machismo y la violencia de género. Que boicotear el movimiento lanzando una convocatoria de pañuelos blancos a favor del gobierno federal, es un acto mezquino y grotescamente machista. Si su intención es abolir el machismo, puede empezar hoy mismo por sus compañeros de la Transformación de Cuarta, quienes al igual que usted, siguen sin entender las señales de la sociedad que se supone gobiernan.

Coincido en el beneficio que tiene para nuestro país esta insurrección femenina, no importa qué tanto moleste a la Tde4 y a sus lacayos. Vaya y explique a sus correligionarios que, en efecto, el machismo es la raíz cultural de la violencia, del abuso y la persecución a la mujer. De lo contrario, usted sólo habrá venido a Xalapa a pasear su hipocresía egocéntrica.

Para erradicar la violencia de género, el gobierno que usted representa debe controlar su incontinencia verbal; quienes sufren de machismo no son mujeres conservadoras o cómplices de la derecha; tampoco son sus adversarias. Son víctimas. Si tantas ganas tiene usted de masacrar, arrinconar y ridiculizar, bien podría iniciar por la ignorancia y la indolencia del gobierno machista del que es usted un integrante emblemático.

La batalla por la seguridad no va avanzando como usted asegura. ¿Está enterado que el primer año de la Tde4 como gobierno ha sido el más violento en la historia del país con 35 mil 588 homicidios, con miles de familias en luto, con niños huérfanos que crecerán en medio de una sociedad rota? De seguir así, al término de este sexenio habrán perdido la vida más de 200 mil personas, el equivalente a la tercera parte de la población de Colima, producto de la violencia que usted mismo promueve. ¿Ya contó los muertos de hoy?

En Veracruz somos mucho más de lo que la cuarta transformación imagina. No gobiernan a una horda de analfabetas funcionales como usted dice. Por eso las mujeres y los jóvenes han salido a las calles a pesar de la resistencia de un gobierno autoritario que intenta revivir un patriarcado criminal.

Aquí no olvidamos su arrogancia soez. En democracia no “se la meten doblada” a nadie, como usted vociferó apenas el año pasado.

En Veracruz hacemos de la picardía arte y cultura, no una vulgar manera de expresarse como usted lo interpreta. ¿Nadie se lo dijo?

Héctor Yunes Landa