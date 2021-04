Casa del Lago exhibirá, «Si esta es la belleza estamos en el infierno»

abril 5, 2021

Redacción/UV. Si esta es la belleza estamos en el infierno, primera exposición individual en Xalapa de Rodolfo Sousa después de seis años, podrá apreciarse en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana (UV), del 7 de abril al 7 de mayo. Se trata de una serie de pinturas, dibujos y objetos escultóricos en los que explora las cualidades materiales, formales y rememorativas de la pintura abstracta.

Específicamente, estará en el espacio “Ernesto ‘Pelón’ Bautista”, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Debido a la pandemia de Covid-19, se solicita uso de cubrebocas para el ingreso a la galería y, naturalmente, los días y horas de apertura se ajustarán a las disposiciones de prevención sanitaria.

Rodolfo Sousa es oriundo de la Xalapa, egresado de la Facultad de Artes Plásticas (FAP) de la UV, con estudios de posgrado en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina, y en el Programa de Artistas Torcuato di Tella, en 2019.

“El pintor trabaja con las organizaciones preestablecidas por la historia del arte y los entramados de unidades expresivas en el soporte bidimensional. Si bien estas abstracciones hacen guiños tanto a la pintura moderna abstracta (el automatismo, el lirismo, e incluso al arte y oficios), también lo hacen al trash, al decollage, al hazlo-tú-mismo, al Internet fail, al informalismo y a las cartografías del situacionismo”, cita la Casa del Lago en su nota invitación.

“Trabaja con la erosión, deformación, robo e interrupción de imágenes como productoras de narrativas. Usa pintura, dibujo, video y performance para apropiarse de imágenes procedentes de archivos, hemerotecas, memes, derivas por hipervínculos, chismes e injurias locales.”

En breve entrevista con Universo. Sistema de noticias de la UV, compartió que la serie de pinturas que son parte de esta exposición le implicó un reencuentro con su formación como pintor en la FAP; a propósito del título, expuso que para él la belleza está afuera, no necesariamente en una obra plástica.

“Usualmente atribuimos al arte que es bello, pero si esto que todos vemos como bello es inaccesible y no siempre despierta los sentimientos que debería despertar, entonces no creo que se trate de belleza. No creo que la pintura tenga que pasar por la belleza, sino por la experiencia de lo visual.”

Además, el joven también busca desmitificar esa idea del “artista en solitario”, por ello parte de la exposición son unas obras-objetos de madera y serigrafías producidas en colaboración con el artista SRGZ (Oaxaca, 1984). Se trata de obras cercanas o que remiten a las formas que se presentan en las cinco pinturas de gran formato que conforman la exposición.

“Generalmente se piensa al artista como un sujeto con todas las ideas del mundo y para mí es mucho más interesante pensar en la obra concebida por dos personas que tienen cualidades muy distintas. Para mí es difícil pensar en el ‘artista en solitario’, cuando muchos realmente compartimos talleres y eso implica una constante comunicación con tus colegas. Es necesario salir de la idea del ‘artista aislado del mundo’ o del que tiene ‘ideas propias y únicas’; en realidad las ideas salen de conversaciones y la formación que tienes día a día con tus colegas.”