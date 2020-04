Casas de empeño darán dos de cada tres créditos en contingencia

abril 11, 2020

México/Notimex. Debido a la baja penetración del sistema financiero en la economía del país, las casas de empeño estiman que durante la pandemia de COVID-19, atenderán las solicitudes de crédito, de dos de cada tres personas con necesidad de algún préstamo en México.

Joel Rodríguez, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), explicó en entrevista que “atendemos a dos de cada tres mexicanos que no podrían tener acceso a un crédito bancario, porque no reúnen los requisitos de las instituciones financieras o porque la cantidad que necesitan no reúne los parámetros de los bancos”.

“Pero de acuerdo con un estudio en el que participamos con la Universidad Iberoamericana, nos dimos cuenta que, inclusive, quien pudiera tener acceso a un instrumentos crediticio bancario, prefería acudir a una casa de empeño por la inmediatez, los montos, la flexibilidad en plazos o por la cercanía que tenemos con los clientes”, subrayó.

Explicó que la tasa de interés mensual para electrónicos y varios está entre 2.9 y 3.1 por ciento, y en vehículos la tasa suele ser mensualmente del 2.7 al 3.6 por ciento, dependiendo del valor del mismo.

“Las tasas se mantienen dentro de estos parámetros pero sí dependen de dos cosas, qué prenda sea la que el cliente lleva a empeñar y qué plazo está solicitando”, aclaró.

“El plazo más solicitado en Amespre para los préstamos es de un mes, y el monto promedio de un préstamo prendario, en el 77 por ciento de los casos, es de mil pesos”, precisó.

El directivo explicó que en la Asociación tienen de socios a Montepío Luz Saviñón, a Prendamex, a Montepío Providencia, a Efectimundo, a First Cash, a Easy Pound Empeño Fácil, a Montepío del Noroeste, a Prestafácil y a Montepío Express, entre muchas otras.

Detalló que la Asociación está conformada por los 29 grupos empresariales de casas de empeño más grandes de todo el país, y operan prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, con un total de 3 mil 500 sucursales.

28 días sin intereses moratorios

Joel Rodríguez indicó que todos los grupos empresariales de la Asociación están ofreciendo a los clientes con problemas de liquidez hasta 28 días sin intereses moratorios, por lo que los exhorta a acercarse a las casas de empeño.

“Estamos tratando de que los números que mantenemos normalmente, que el 80 por ciento de los clientes recuperan su prenda, se mantengan, por ello vamos a ofrecer estos plazos adicionales extraordinarios”, abundó.

Dijo que en 2019, los socios de Amespre otorgaron en todo el año 161.1 millones de préstamos, lo que significa que se pusieron en circulación 73 mil millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 125 mil operaciones diarias.