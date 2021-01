Casi un hecho que ordinario en el Senado se efectuará a distancia

enero 21, 2021

Carlos Guzmán/CDMX. Existe buen ambiente de trabajo y cooperación entre todas las fuerzas políticas del Senado de la República para alcanzar un acuerdo que permita, a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, realizar los trabajos legislativos a distancia, afirmó el senador Ricardo Monreal.







En videoconferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado informó que presentó a las y los integrantes de dicho organismo una propuesta para modificar el Reglamento del Senado de la República y dar cumplimiento a su obligación legislativa, sin arriesgar la salud de nadie.







Se trata de un documento muy acabado, dijo, que reúne las diversas propuestas presentadas en la materia, las cuales han sido elaboradas por todas las fracciones parlamentarias, que, en su mayoría, han opinado que la propuesta es conveniente.







Monreal Ávila detalló que las actividades del Senado se llevarían a cabo garantizando las condiciones para reducir los riesgos de contagio y procurar el cuidado de la salud de las senadoras y los senadores, así como de todo el personal que apoya el trabajo en la Cámara Alta.







El legislador señaló que, de aprobarse las modificaciones, estarán en posibilidad de iniciar de inmediato sus actividades bajo este nuevo formato, debido a que no se requerirá sanción de la colegisladora ni se abrirá el supuesto de eventuales observaciones por parte del titular del Ejecutivo Federal.







Si todo sale bien, indicó, el próximo 1 de febrero la Cámara de Senadores se reunirá, con el mínimo de integrantes para formar el quorum legal, únicamente para abrir el Periodo Ordinario de Sesiones y aprobar las modificaciones al Reglamento.







Monreal Ávila adelantó que, en su propuesta, no se podrán discutir ni votar dictámenes de Comisiones que consulten reformas a la Constitución durante las sesiones a distancia. Además, el Presidente y la Mesa Directiva conducirán la sesión desde el Salón de Plenos, dentro del recinto del Senado y atendiendo las medidas sanitarias.







El presidente de la Junta de Coordinación Política también afirmó que con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca habrá una buena relación, cooperación y “un entendimiento racional” entre México y Estados Unidos.







Reiteró que su discurso de toma de posesión fue muy alentador, pues se trató de un mensaje moderado, “sin estridencia, esperanzador para el mundo, pero fundamentalmente para los mexicanos”.







Ricardo Monreal celebró las órdenes ejecutivas que emitió Joe Biden en su primer día como presidente de la Unión Americana, así como la propuesta para una reforma migratoria que tiene como prioridad la protección laboral, un camino claro para la ciudadanía, control de la frontera sur y la atención a las causas de la migración.







“En principio, me han dado gusto los planteamientos”, que incluyen detener la construcción del muro fronterizo, reincorporarse al Acuerdo Climático de Paris, reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud, el mandato federal de cien días para el uso del cubrebocas, robustecer el programa DACA y congelar las medidas de última hora de Trump.







En cuanto al fallo del Instituto Nacional Electoral por el que prohíbe al Presidente de la República referirse a temas de comicios durante sus conferencias matutinas, el legislador subrayó que, en su opinión personal, “se trata de una medida incorrecta, excedida y extralimitada”.







Dijo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que decida sobre la procedencia jurídica y legal de tal medida. “Siempre he creído que el INE ha excedido sus facultades, hoy no cambia mi opinión sobre ello”, sentenció.







Sobre la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la cual será otorgada a las personas integrantes del sector salud, por su inalcanzable lucha contra el Covid-19, el senador indicó que no hay condiciones para realizar sesiones plenarias, por lo que se estima que la entrega de la presea se realice en el mes de marzo.