Caso de José Manuel N pone a la Fiscal de Veracruz en la mira de la CNDH, otra vez

marzo 29, 2022

Redacción/El Demócrata. Al afirmar que José Manuel del Río N es una persona adulta mayor con padecimientos de salud y que las autoridades responsables de su aprehensión omitieron este detalle, además de estar armados y vestidos de civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación a la Fiscalía del estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández, que sería la tercera en lo que va de 2022.

En el oficio de la CNDH se acusa la detención arbitraria y desproporcionada por parte de ocho policías ministeriales que no informaron a José Manuel N la causa de la privación de su libertad, y tanto él como los familiares con quienes viajaba antes de que le cerraran el paso en la carretera Cosamaloapan-Tuxtepec, creyeron que se trataba de un secuestro ya que los vehículos donde se trasladaban los ministeriales no tenían distintivos oficiales y los habían visto seguirlos y tomarles fotografías desde Tuxtepec, Oaxaca, donde no podían aprehender a José Manuel N .

En este suceso también se señala la violación a derechos humanos hacia una menor con espectro autista como víctima indirecta que presentó afectaciones psicológicas y en ese sentido la CNDH ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas “con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones

perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos”.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado y cercano al senador Ricardo Monreal finalmente supo que el 22 de diciembre de 2021 fue aprehendido por el homicidio doloso de Remigio René Tovar.

Por faltas al debido proceso el 5 de enero de 2022 la presidenta la de la CNDH ordenó atraer el caso que trascendió a la opinión pública en diversos medios donde el detenido declaró que compartir celda con decenas de personas y comer solo una vez al día.