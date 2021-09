Casos de VIH al alza en la ciudad

septiembre 17, 2021

Regina Montes/Xalapa. El integrante de la asociación Tan Raro como los Demás y vocero la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, Gilgal Castañeda Gallardo, afirmó que en Xalapa y a nivel estatal siguen creciendo los casos de VIH en jóvenes y mujeres.

Recordó que antes el VIH era la plaga “marica” porque estaba el estigma de que era para personas homosexuales además para las personas trans y trabajadoras sexuales.

“Todo esto ha sido un estigma que se creo desde hace muchos años que ha sido combatido y se sigue combatiendo en la cual se tiene que entender que el VIH no discrimina y con esto me refiero a que puede ser religioso, político, el papa, si te toca y te da, pasa, a todos nos da por pareja si no hay cuidado”, dijo.

Afirmó que existe mayor incidencia en Xalapa y Veracruz, jóvenes, y mujeres, aunque también en trabajadores sexuales dado que están en mayor vulnerabilidad.

“Me parece que el año pasado, más del 80 por ciento de la población que se registró era femenino, gran porcentaje eran amas de casa, personas que vivían con una persona estable y su justificación era eso, pues yo solamente tengo una pareja y no tengo por qué ni hacerme la prueba o cuidarme porque estoy con mi parejo y por ello asociaciones, el Instituto de la Mujer su trabajo es informar y llevar a cabo la información en que se explique a las personas que la salud sexual es individual y es un acto de amor”, dijo.

Refirió que en Xalapa hay zonas donde la población está más informada que en otras por lo que es importante que ésta llegue a todos los sectores.

“Sí tenemos en cuenta que ha habido un gran crecimiento de las personas que se realizan la prueba y cuidan y tienen una vida sexual responsable aquí ha sido importante (…) el sector salud a nivel estatal no ha hecho mucho, dentro de la red de jóvenes hemos intentado acercarnos tanto a Capasits, al IMSS y las puertas entre comillas se abren, pero en la agenda no hay espacio para el VIH si te vas al Instituto de la Juventud en Xalapa, su agenda es violencia de la mujer, embarazos adolescentes y feminicidios, pero no es el único rubro que hay que abogar”, añadió.