Católicos llegan a la fiesta a San Rafael Guízar a darle gracias

octubre 24, 2022

Ariadna García/Xalapa. Familias completas llegan a la Catedral Metropolitana de Xalapa a celebrar la fiesta de San Rafael Guízar Valencia este 24 de octubre, algunos de los más pequeños vestidos como el V obispo de Veracruz.

Con levadoras, rosarios, fotografías, flores llegan cientos de feligreses a darle gracias o pedir su intercesión.

Aunque en esta ocasión no hay restricciones para acceder, no se notan grandes multitudes como años atrás. La eucaristía de las 12:30 fue presidida por el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Padrón Wong quien recordó parte de la historia del obispo de Veracruz.

A un costado de la Catedral, justo debajo de la imagen de San Rafael Guízar son colocadas fotografías, cartas, dijes, pulseras y todo tipo de artículo que los devotos le encomiendan al obispo de Veracruz.

Don Rafael, visitó a su «tocayito'» para agradecerle por todos los milagros y favores recibidos. Aseguró que le ha ayudado en muchas ocasiones, una de esas fue cuando no podía caminar por el dolor en sus rodillas, del cual lo curó.

«Venimos a dar gracias, porque él me ha hecho muchos milagros, me ha curado de las rodillas, yo no podía ni caminar porque se me hinchaban las rodillas y le pedí a mi tocayito», dijo mientras iba acompañado de su nieto de 4 años, a quien le pusieron el mismo nombre.

«Mi nieto y mi hijo también se llama Rafael. Yo soy del estado de Puebla, desde chico me llevaba una tía a vender ropa y traer huevo y quesos y me platicaba de él, y me decía ‘es tu tocayito’ y me platicaba desde cuándo murió, cuando lo sepultaron y cuando lo sacaron».

Ahora que ya vive en Xalapa, explica que le es más fácil visitarlo y en su fiesta este 24 de octubre no podían faltar.

Se espera que durante todo el día sigan llegando peregrinos de la ciudad y municipios aledaños a celebrar a San Rafael Guízar.