Cats se corona como la peor película de 2019

marzo 17, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La temporada de premios no terminó el mes pasado con la entrega del Oscar pues una de las ceremonias menos convencionales faltaba por anunciar a sus ganadores: Los Golden Raspberry o Razzies. Estos galardones son entregados a lo peor del cine y en esta edición Cats se coronó como la peor película del 2019.

La adaptación cinematográfica del famoso musical protagonizado por gatos se llevó la mayor cantidad de menciones. Cats ganó en las categorías de Peor Película; Peores Actores Secundarios para Rebel Wilson y James Corden; Peor Director para Tom Hooper, Peor Guion para Hooper y Lee Hall, y Peor Dúo en Pantalla para cualquier pareja de mitad felino, mitad humano.

Por su parte, Rambo: Last Blood se llevó dos estatuillas, una al peor remake y otra al Peor Desprecio por la Vida Humana y Propiedad Pública.

John Travolta fue elegido el peor actor por una combinación de dos películas, The Fanatic y Trading Paint. Por su parte, Hilary Duff ganó como peor actriz por The Haunting of Sharon Tate.

El premio Razzie Redentor es uno que destaca entre el resto de la categorías, ya que, en lugar de escoger lo peor del año, destaca de forma positiva el trabajo de actores conocidos por haber hecho alguna mala película anteriormente. Esta vez, Eddie Murphy se llevó la condecoración por su interpretación en Yo soy Dolemite.

Este año la premiación fue diferente, ya que, ante la crisis que se vive por el coronavirus, la ceremonia fue cancelada y en su lugar se lanzó un video en el que se anunciaban los ganadores.

La entrega estaba programada para el pasado 14 de marzo en el complejo Barnsdall Gallery de Los Angeles. Sin embargo, el co-fundador de los Razzies, John Wilson, compartió un comunicado el mismo 14 de marzo en donde señalaba que la ceremonia de premiación se había pospuesto.

Aunque los premios no tuvieron una gala como tal, los organizadores decidieron que si se entregarían a través de internet, anunciando a los ganadores en un video en YouTube llamado The Lock-Down Edition.