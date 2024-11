Causa revuelo iniciativa de Alfaro de sacar a Jalisco del Pacto Federal

noviembre 20, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Morena y Movimiento Ciudadano en el Senado, chocaron por la iniciativa presentada por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, para abandonar el Pacto Fiscal.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, aclaró que no hay la intención de Jalisco de abandonar el Pacto Fiscal.

Precisó que lo que el gobernador Alfaro propuso es que se discuta el Pacto Fiscal y el Convenio de Coordinación Fiscal, con el argumento válido de que “Jalisco produce y contribuye notablemente a la economía mexicana, y la manera en la que a Jalisco se le regresa en términos presupuestales es profundamente injusta, y lo mismo aplica para muchas de las entidades federativas”.

Reiteró que el gobernador Enrique Alfaro lo que solicitó es abrir una profunda discusión sobre justicia redistributiva en términos fiscales, para que “las entidades del país reciban lo que les corresponde, y no estemos sujetos al capricho y las ocurrencias de la distribución presupuestal”.

“No hay ánimo separatista ni mucho menos. Lo que hay es un reclamo de justicia federalista que hace el gobernador Alfaro, y que por supuesto, nosotros acompañamos. (…) No hay una decisión en este momento para abandonar el Pacto Fiscal, y aunque hubiera, lo digo categóricamente, no existen mecanismos jurídicos ni para estar ni para salirse del Pacto Fiscal. Las iniciativas que promueve el gobernador Alfaro y que promoverá Movimiento Ciudadano, tienen justamente que ver con eso, con crear un andamiaje legal, institucional para que la revisión del Pacto Fiscal sea permanente”.

Por su parte, el senador de Morena, Antonino Morales, aseveró que la propuesta del gobernador Alfaro no tiene fundamentos reales, ni futuro, se trata de una acción mediática que busca legitimar artificialmente al próximo gobierno del estado.

El legislador por Oaxaca, advirtió que afortunadamente esa iniciativa no pasará, porque el mandatario emecista no tiene mayoría en el Congreso de Jalisco, donde Morena y sus aliados no permitirán que se ponga en riesgo el bienestar de la población del estado ni la integridad de la República.

“El gobernador saliente de Jalisco pretende generar un consenso entre las y los jaliscienses que pueda darle margen de maniobra política a su sucesor, luego de un proceso electoral cuestionado y que debió llegar a las últimas instancias judiciales”, dijo.

Consideró que el gobernador Alfaro debería preocuparse más por entregar finanzas sanas al próximo gobierno y explicar al pueblo de Jalisco el sobreendeudamiento de la entidad y el destino de esa deuda, que en lanzar cortinas de humo.