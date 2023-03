CAZARÍN TRIUNFÓ DOBLE EN MARTES

marzo 9, 2023

Este martes, en el Congreso del Estado, se vieron dos historias políticas muy destacadas y en ellas tuvo mucho qué ver el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política.

La primera: a raíz de que inició la pandemia del Covid-19, se tomaron en todo el mundo medidas preventivas que dieron origen a nuevos hábitos en el trabajo, casa y escuela. Hasta las iglesias tuvieron que implementar misas virtuales porque tener una congregación de manera presencial era muy arriesgado para la vida… hasta que llegaron las vacunas.

Al paso del tiempo, y paradójicamente gracias al maldito bicho, ahora se plantean nuevos esquemas de escuelas mixtas (presencial o virtual), jornadas de trabajo más reducidas o la modalidad del «home-office», que ayudan mucho a ahorrar gastos tanto para la empresa como para el empleado.

El asunto es que ya con la población vacunada y con el virus casi dominado, no faltan quienes abusan de estas medidas para ausentarse, y ahí está el caso de algunos legisladores, quienes de plano se desaparecen de sus curules.

Es por esto que este martes, en el pleno de la LXVI Legislatura del estado, se aprobó una nueva ley que regula las sesiones a distancia, propuesta del diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

Fue con 41 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, que el dictamen fue aprobado para dejar claro que las sesiones a distancia serán únicamente cuando se trate de contingencias sanitarias o ambientales, riesgos a la seguridad pública o a la protección civil o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor.

“En el dictamen, la y los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con el Diputado proponente en relación con que, aun cuando no se ha emitido una declaratoria formal de finalización de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia por Covid-19, es indudable que los casos y el número de hospitalizaciones han disminuido considerablemente respecto a 2020. De acuerdo con esta determinación, las denominadas sesiones a distancia refieren una reforma de 2020 y actualmente se evalúa la pertinencia de mantenerlas, toda vez que ya no son indispensables debido al alza en los índices de vacunación y a la reducción de contagios y del número de personas fallecidas a causa de dicha enfermedad”, detalla el comunicado sobre la aprobación.

Luego entonces, a partir de esta reforma, las diputadas y los diputados tendrán la obligación de asistir al Congreso… pos a trabajar, que para eso se les paga.

Pero no fue el primer triunfo de Cazarín esa tarde de martes.

Algo que pocos vieron es que la plana mayor de los empresarios e industriales más ricos del estado estuvieron este mismo martes en el Congreso del Estado, presentes en la sesión donde se dejó sin efectos la donación que se había hecho de la Aeropista de Córdoba (o también llamado “Aeródromo Juan Antonio Perdomo Díaz”), por lo que será reintegrado al patrimonio del municipio y servirá para el desarrollo industrial, comercial y turístico de una de las zonas metropolitanas más importantes del estado: la Córdoba-Orizaba.

Ahí estuvieron Juan Manuel Diez Francos, el alcalde de Orizaba y uno de los más prominentes empresarios en el estado, quien además es mencionado como el mejor aspirante a la gubernatura que podría tener la oposición en Veracruz para hacer frente a Morena en 2024.

Diez Francos –aquí lo hemos mencionado– es el artífice de la nueva Orizaba que se ha ido construyendo en la última década, que fácilmente ya ha rebasado en modernidad y turismo a la capital Xalapa (aunque le están echando ganitas con obras locales por parte del Gobierno del Estado).

Otro presente fue el poderoso azucarero Othón Porres Bueno, del grupo industrial más fuerte del estado, con sede en Córdoba.

También estuvo José Miguel Bueno Ross, director de Manufacturera 3M, empresa fundada en el año 1954 en la ciudad de Córdoba; dedicada al diseño y fabricación de equipos y piezas para industrias como la automotriz, siderúrgica, energética, petrolífera, naval, minera, cementera, etc.

O sea, puro “pesado”. Puro “viejón” como testigos de honor de la aprobación del dictamen y tomándose la foto con Cazarín.

Por este asunto, el legislador sureño felicitó al presidente municipal de Córdoba, Juan Martínez Flores, quien solicitó la reincorporación de dicho bien y busca la operación de la aeropista en sociedad con los empresarios de esa región.

“Siempre respaldaremos a las autoridades municipales que junto con los sectores productivos, y sociedad en su conjunto, suman esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y social de sus comunidades (…) Vemos que hay unión entre los gobiernos municipales con los industriales y empresarios de la metrópolis, por lo que confiamos plenamente en un exitoso relanzamiento de la aeropista de Córdoba”, expresó Cazarín.

Y así iniciando labores el Congreso este año, Gómez Cazarín se llevó la tarde. Ahí nomás pa’ que chequen el dato de cómo arrancó este 2023 la labor legislativa.

Por cierto, hablando de Diez Francos, anoche soltaron un “borrego” sobre que habrá una cena en Orizaba para “destapar” al empresario a la gubernatura; nos dicen fuentes de muy alto nivel que sí hay cena, pero no tiene ese fondo, ni tampoco la concurrencia que se andaba anunciando… ¿Pero qué necesidad de estarse acelerando tanto?

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que este viernes andará por Xalapa el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien además visitará la sede estatal del partido tricolor (algo que no se ha visto en años) para encabezar el homenaje al experimentado político sureño Carlos Brito Gómez, uno de los formadores de una generación de destacados actores políticos priístas que estuvieron muy vigentes en los años 80 y 90 en el siglo pasado, haciendo todavía ruido poco antes de que llegara la Cuarta Transformeishion… Carlos Brito, hace unos años, se hizo famoso a nivel nacional por una foto en La Jornada donde (con toda la mala leche) le hacen parecer que estaba corriendo a un niño que vendía dulces en un evento del PRI, lo que finalmente quedó así en el imaginario popular… El que anda muy contento y metido en toda la logística de la visita de su líder nacional es el diputado local y presidente del partido en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, quien se está haciendo notar como un fuerte aspirante al Senado de la República, como una de los pocas personas serias que todavía sacan la casta por el tricolor.

OTRA NOTA: El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) José Luis Lima Franco, explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó el uso de 6 mil millones de pesos y que el 90% está ya solventado: “sólo una pequeña parte está en proceso de solventación y esperamos que sea en los próximos meses”.

OTRA NOTA EXTRA: El que anda de gira exitosa por el norte del estado, es el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, pues tuvo una gran respuesta de madres y padres de familia para participar en la Escuela para Padres: “¿Cómo favorecer el desarrollo socioemocional de mi hija(o)?”… Este miércoles, en el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, estuvieron más de tres mil madres y padres de niñas y niños, de escuelas de Educación Básica de Tantoyuca, Chalma, Ixcatepec, Platón Sánchez y Tempoal: “Escucharon a los especialistas, quienes abordaron interesantes temas que invitaron a reflexionar sobre el desarrollo de nuestra niñez. Autoridades, docentes, madres y padres de familia juntos transformamos la educación en Veracruz”, expresó el titular de la SEV.

LA ÚLTIMA PORQUE SE VIENEN HORAS DIFÍCILES PARA EL “GRANDE” (MI PERRO, NO EL NARCO): Las diputadas federales coincidieron en avanzar la Iniciativa 3 de 3 para garantizar derechos de la mujer. Además, este martes se aprobaron dictámenes en materia de igualdad, paridad de género, igualdad salarial y contra la violencia familiar, informó la diputada federal del Distrito 4 de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, desde el Pleno de la Cámara de Diputados… Dijo que al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, las legisladoras de MORENA, PRI, PVEM, PRD, PT y MC —a excepción de las del PAN— coincidieron en la urgencia de actualizar la legislación para protección de los derechos comunes de las mujeres de privilegiar su integridad física: “Ya está en la ley, el castigo a los agresores; no podrán ser candidatos a puestos de elección popular, los agresores de mujeres, ni los que no paguen pensión alimenticia y además, habrá libertad de las mujeres para elegir maternidad”, dijo la legisladora de Morena.