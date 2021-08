CDMX seguirá en Semáforo Naranja dos semanas más

agosto 6, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que la Ciudad de México ha registrado, en la última semana, una estabilidad en los siguientes indicadores de la pandemia derivada del COVID-19: positividad; descenso en los casos; ingresos hospitalarios; y ocupación hospitalaria que puede descender en los próximos días.



En conferencia de medios, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se ha registrado un menor crecimiento de personas en hospitales de la Ciudad de México gracias a las jornadas de vacunación, donde más del 80 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años cuentan con su primera dosis.



“Esta semana que pasó hubo menos hospitalizados o crecimiento en los hospitalizados que la semana anterior, y después de año y medio de pandemia eso significa que hay una reducción en la velocidad de crecimiento en la aceleración. Y eso es muy importante porque lo que muestra es que están teniendo efecto las vacunas, eso es lo que muestra esta reducción de la tendencia (…) Entonces, como lo hemos dicho, nosotros no creemos que debamos ya cerrar actividades económicas, sino más bien acelerar el proceso de vacunación, y promover la vacunación y el cuidado personal de cada uno de nosotros”, dijo.



También comentó que se ha incrementado la capacidad de camas en los hospitales de Secretaría de Salud; Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para atender a más pacientes en caso de que lo requieran.



El director general de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la Ciudad de México se mantiene en Semáforo Epidemiológico color Naranja y únicamente puede cambiar la situación en caso de que los indicadores relacionados con hospitalizaciones de COVID-19 y positividad por la enfermedad se modifiquen.



“No estamos tratando de minimizar lo que vemos en la ciudad -sí tenemos más hospitalizados, es claro que han subido los casos-, también queremos ser objetivos; no solo porque mucha gente quiere que pasemos a (Semáforo) Rojo, nosotros podríamos pasar a Rojo, tenemos que confirmarlo con indicadores y los indicadores que vemos el día de hoy afortunadamente son los que les comento: estabilidad en la positividad; estabilidad y descenso en los casos; estabilidad en los ingresos hospitalarios; y una ligera estabilidad en la ocupación hospitalaria que ojalá señale una futura caída”, expresó.



En los Hospitales COVID-19 de la Ciudad de México se registran 3 mil 221 pacientes hospitalizados –un incremento de 225 comparado con el viernes pasado-: 2 mil 309 sin intubación y 912 con intubación. Es prácticamente la mitad del crecimiento más acelerado de hace tres semanas; asimismo, se tiene una capacidad total de 5 mil 155 camas, por lo que se tiene una ocupación del 62 por ciento.



En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 4 mil 671 pacientes hospitalizados –un incremento de 457 comparado con el viernes pasado-: 3 mil 512 sin intubación y mil 159 con intubación. Se reporta una reducción del 40 por ciento en la velocidad del crecimiento comparado con las cifras de hace tres semanas; asimismo, se tiene una capacidad total de 7 mil 464 camas, por lo que se tiene una ocupación del 62 por ciento.



Tasa de cambio de las hospitalizaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México: Se reporta una reducción de la velocidad del crecimiento de la ocupación hospitalaria, ya que se pasó de un máximo de 125 personas adicionales por día a un promedio diario actual de 75 pacientes. Esto representa una reducción del 40 por ciento en la velocidad del crecimiento, es decir, una tendencia a la baja; se llevan cerca de 10 días de estabilidad en los ingresos.



Respecto a la tasa de cambio de las hospitalizaciones en la Ciudad de México, se registra una reducción de la velocidad del crecimiento de la ocupación hospitalaria, ya que pasó de un máximo de 95 personas adicionales por día a un promedio diario actual de 37 pacientes. Esto representa una reducción del 61 por ciento en la velocidad del crecimiento; es una tendencia a la baja que se ha acelerado en los últimos siete días.



Sobre la positividad de pruebas COVID-19 que se aplican en Macro Quioscos, Centros de Salud y Centros Comerciales, se ha reducido ligeramente a cerca del 18 por ciento en los últimos siete días y ha dejado de crecer con respecto a la de hace dos semanas -era del 20 por ciento-. Esto significa que se ha mantenido con una ligera caída en los últimos cuatro días.

García Dobarganes comentó que, por primera vez en 11 semanas se registra una reducción en el número de activos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ya que tuvo un punto máximo de 54 mil 891 casos activos (26 de julio) y el dato confiable más reciente es de 51 mil 441 casos activos (29 de julio), por lo que ya no se espera que cambie la tendencia debido a que ha pasado tiempo suficiente para que la inflexión a la baja sea permanente.