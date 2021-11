Cecilia Sánchez advierte: ¡Basta de elecciones fraudulentas en el STPRM!

noviembre 29, 2021

Carlos Guzmán/corresponsal/El Demócrata. Ante las presuntas irregularidades que se registraron en la elección de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, busca impugnar y reponer el proceso electoral.



La legisladora destacó que trabajadores de la sección 26, Las Choapas y la sección 30, Poza Rica, ambas en el estado de Veracruz, denunciaron que dicho proceso electoral se vio atropellado por tiempos de inscripción reducidos, boletas sin folios, urnas embarazadas, compra de votos, acarreo de trabajadores, incluso de secciones ajenas, intimidación y solicitud de foto del voto.



Por tal motivo, Cecilia Sánchez acompañó a los candidatos a Secretarios Generales de las Secciones 26 y 30 del STPRM al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), para impugnar el proceso de elección seccional.



La senadora respaldó a los trabajadores para realizar este procedimiento, con el objetivo de que estas elecciones se puedan desarrollar en un ambiente donde exista una verdadera democracia sindical.



Indicó que personal del CFCRL recibió al grupo de trabajadores y abogados en una reunión en la que se presentaron las impugnaciones de las dos secciones, lo que sumaba hasta ese momento seis secciones impugnadas de 12, y más de 540 quejas.



En la reunión, la senadora expresó su molestia y hartazgo ante el evidente abandono de la supervisión en estos procesos y expuso su preocupación de que el Sindicato continúe “en manos de delincuentes”.



Cecilia Sánchez también dijo que “los trabajadores petroleros no son pequeños incendios que hacen polvorines como pretende hacer ver la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sino que están totalmente unidos al presentar todas sus inconformidades”.



Aunado a ello, la legisladora de Morena mencionó que el contrato colectivo no fue revisado por los trabajadores del CFCRL, ya que no se le cambió ni una coma.



Recordó que mañana martes, 30 de noviembre, se realizará la segunda jornada electoral y espera que se lleve a cabo un mejor escenario que la primera, “aun así, los trabajadores petroleros continúan con la incertidumbre y miedo que por décadas ha impuesto la red de corrupción de Carlos Romero Deschamps”.