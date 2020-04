CEDH sin quejas ante falta de insumos para atender pacientes de coronavirus

abril 18, 2020

Regina Montes/Xalapa. Al momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha recibido quejas por parte de trabajadores del sector salud por no contar con el material adecuado de protección para atender a pacientes con Covid-19 en Veracruz.

La presidenta Namiko Matzumoto Benítez precisó que han recibido siete solicitudes de intervención que no han llegado a queja pero de trabajadores de distintas dependencias que pese a estar en el grupo de riesgo, no se les permitía laborar desde sus hogares y que fueron resultas favorablemente.

Éstas fueron en Servicios de Salud de Veracruz, Secretaría de Educación así como la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

“No tenemos ninguna queja, las quejas que hemos recibido con relación a servicios de salud, incluso la gestión que comentaba ante el IMSS tiene que ver con personas trabajadores que reúnen las características para considerarse dentro del grupo de riesgo y que no se les había permitido hacer su trabajo desde casa”, dijo.

No obstante subrayó que con relación a que al personal no se le haya dotado de los implementos necesarios para resguardar la salud del personal sanitario o de salud, no ha habido quejas.

Asimismo refirió que no tienen quejas por despidos durante esta contingencia por el coronavirus que ha dejado sin empleo a un número importante de personas.