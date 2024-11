Cejum resguarda a menor; su madre protesta en Xalapa

noviembre 19, 2024

Juan David Castilla.- Celestina Lagunes Reyes protestó frente a Palacio de Gobierno para denunciar la presunta sustracción ilegal de su hija, cuando estaba internada en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, en la ciudad de Xalapa.

La entrevistada detalló que su hija de siete años fue internada por una presunta infección en vías urinarias el pasado 8 de septiembre y dos días después autoridades la resguardaron.

Lo único que le informaron fue que habían pasado un reporte al Centro Integral de Justicia para Mujeres en Xalapa (Cejum), debido a las molestias que presentaba la menor.

“La niña ya estaba dada de alta de parte del hospital, pero que como pasaron el reporte a Cejum, que necesitaban una información, que tenía yo que ir que tenía yo que ir al Cejum, en cuanto yo me fui, la enfermera de turno me dijo que podía yo dejarla encargada tantito la niña porque yo estaba sola, dejé a mi niña encargada con la enfermera del hospital y me fui al Cejum que es donde me estaban mandando a traer, en cuanto yo me fui la fiscal Gloria Rojas mandó a resguardar a mi hija, no sé el motivo, no sé por qué no me dan noticias”, relató.

Sin embargo, la madre indicó que está desesperada porque no ha podido convivir con su hija desde hace casi tres meses.

“No me dicen nada y ya van a ser tres meses, el 10 de diciembre van a ser tres meses de que se la llevaron y nada más me dicen que tengo que esperar, la tiene resguardada la fiscal Gloria Rojas, la representante del DIF estatal, he hablado con la licenciada Virginia Morales que amablemente, ella ha sido muy amable hasta la fecha, le agradezco mucho y es la que me ha permitido ver a mi hija solamente de lejos, a través de una ventana he podido ver a mi hija, no me permiten convivencia con ella, no me dan respuesta de cuándo me la devuelven, no me dicen nada”, añadió.

La mujer descartó que se trate de un litigio por la custodia de la menor. Insistió en que desconoce las causas de la sustracción sin previo aviso.

“Mi niña no sabe que yo le he ido a ver, mi hija no me ha visto, no he convivido con ella, no nada, yo lo que quiero es por favor que me den respuesta, que quiero a mi hija de regreso”, reiteró.

Celestina Lagunes enfatizó que no ha sido notificada sobre ningún proceso legal en su contra por omisión de cuidado en agravio de la menor, ni algún otro tema relacionado.

“Solamente me dicen que no hay fecha para el protocolo. He estado intentando hablar con la fiscal y la fiscal me dicen que salió de guardia o que está en protocolo o que está en otras cosas y no me ha podido atender. Una vez fui y estuve dos horas y media ahí, la fiscal pasaba enfrente de mí porque me dijeron que la fiscal estaba en hora de comida, pasaba enfrente de mí y ni siquiera me atendió”, se quejó