Celebra López Obrador la detención de Uriel Carmona “fue totalmente legal”

agosto 7, 2023

Señala que hay elementos para destacar omisiones en su actuar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien se le acusa de obstruir la impartición de Justicia en un feminicidio.

“Fue legal, porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Este es un delito del fuero común, él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México», señaló el mandatario federal durante la conferencia matutina.

Agregó que con esos elementos intervino la Fiscalía de la Ciudad, al tiempo de señalar que había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial.

«Muy evidente, cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión, nunca se dio la autorización y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la SCJN para vergüenza de ese tribunal, que actuando por consigna, se reúnen todos los ministros y resuelven que no podía juzgarse», dijo.

Agregó que mientras esto ocurría «al mismo tiempo que se está solicitando que un juez conceda la orden de aprehensión. Los ministros de la Corte resuelven que no pueden detener al fiscal si no hay un proceso de desafuero en el Congreso. Muy extraño, ojalá y en la Corte informen, expliquen, ¿o es pura casualidad?».

«Qué bien que la Fiscalía de la Ciudad actuó, cero impunidad sea quien sea”, aseveró el Jefe del Ejecutivo.

Tras reiterar que lo suyo no es la venganza, el presidente López Obrador garantizó que la detención de Uriel Carmona no se trata de una cuestión política, porque ni siquiera lo conoce.

“No es posible que haya fueros y privilegios, que siga imperando la corrupción y la impunidad”, sentenció, y arremetió contra ministros de la corte por supuestamente respaldar a “criminales”.

Dijo que la información que tiene es que “fue partícipe. Cuando menos hay omisiones, no actuó o protegió, pero él va a tener la posibilidad. Es abogado y debe tener muy buenos abogados para demostrar que no participó, que no es cierto”.

“Llama la atención, eso sí, la defensa hasta de quienes se hacen pasar como feministas. Es el mundo al revés. A mí me acusan de violencia política de género. Espero que no vayan a salir las feministas a defender”, reclamó.