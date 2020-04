“Centros Covid” comienzan a ser sobrepasados por pacientes contagiados

abril 16, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Los 7 hospitales que fueron declarados “Centros Covid-19” en la zona metropolitana del Valle de México ya comienzan a registrar saturación de pacientes contagiados con esta enfermedad, por lo que nosocomios han tenido que recibir a la ciudadanía que presenta el cuadro sintomáticos de este nuevo coronavirus.

Uno de estos es el Hospital General 196 del IMSS en el municipio de Ecatepec, que a pesar de no contar con las adecuaciones, equipamiento e insumos necesarios para dar servicio a este tipo de pacientes ya atiende al menos a 12 personas y para ellos tuvieron que dar de alta a otros pacientes con enfermedades no graves.

“Desde hace una semana nos reportó que íbamos a atender y se empezó a ajustar el trato a los demás pacientes y el piso de cirugía general es donde estamos adaptando para los pacientes de Covid son 12 pacientes ya confirmados que están en hospitalización es una área ya reservada para ellos”, dijo.

Dijo que desde personal de intendencia hasta el de enfermería que es el que tiene mayor contacto con los pacientes están temerosos de contraer el virus al brindar la atención sin contar con el equipo de protección necesario, por lo que muchos han optado por no prestar el servicio hasta que no se brinde los insumos.

“Es muy difícil porque desde el personal de intendencia, de enfermería, nosotros como médicos si se siente la tensión porque no nos dan el servicio de seguridad adecuado y si no lo hay, no es que no lo administren, es que no lo hay, o es uno al día es generalizado son solo son los médicos, sino cambien enfermeras porque son los que estarán al frente y no tenemos material suficiente y el material que nos ofrecen no será el más adecuado, y falta muchísimo material también”, dijo.

Aunque hasta el momento las instituciones de salud en Veracruz no han reportado haber rebasado su capacidad de atención, las autoridades de salud anunciaron que tienen listos tres espacios para la instalación de Centros de Atención Médica Extendida de Covid-19 (CAME-C19) ubicados en Boca del Río, Orizaba y Xalapa.