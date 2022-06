Centros de Capacitación y Calidad del IMSS forman personas honestas, leales y con actitud de servicio

junio 1, 2022

Estos espacios cumplen 56 años de brindar enseñanza y ayudan a los trabajadores a ser mejores y más solidarios, afirmó el secretario general del Seguro Social, Marcos Bucio.

Se cuenta con 58 Centros de Capacitación y Calidad, repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se transmite conocimiento sin limitación alguna: doctor Arturo Olivares Cerda.

El modelo de educación que se imparte en los 58 Centros de Capacitación y Calidad del país está integrado con ética, humanismo y nuevas tecnologías para formar personas honestas, con fortaleza de valores, lealtad y actitud de servicio, afirmó el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcos Bucio.

Al participar en la ceremonia del 56 aniversario del Centro Nacional de Capacitación y Calidad, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), con la representación del director general, Zoé Robledo, el secretario general del IMSS señaló que en más de cinco décadas estos espacios de enseñanza han ayudado a los trabajadores a ser respetuosos y solidarios hacia las personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Sabemos que la capacitación otorga los conocimientos, las herramientas para poder lograr mejores resultados en cualquier tarea a realizar, resaltó Marcos Bucio.

Asimismo, hizo un reconocimiento al secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda, y al director general Zoé Robledo, por ese liderazgo fuerte y firme que les permitió conducir al Seguro Social en medio de la pandemia, con el trabajo del personal de salud, para salvar vidas.

Recordó que hace unos días, al hacer recorridos por varias unidades médicas, pudo observar el resultado de la capacitación en los procesos productivos de diversas áreas.

Al tomar la palabra, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, doctor Arturo Olivares Cerda, indicó que el nacimiento, hace 56 años, de los Centros de Capacitación y Calidad, fue una apuesta del SNTSS por la preparación continua de sus agremiados.

Anunció que tras verse afectadas las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación y Calidad por los sismos del 2017, en Villa Coapa, Ciudad de México, se proyecta la construcción de la nueva sede, que contará con espacios modernos, de vanguardia y con alta tecnología. Dicho espacio tendrá una unidad deportiva y recreativa para el aprovechamiento de los trabajadores.

Explicó que hoy se cuenta con 58 Centros de Capacitación y Calidad, repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se transmite conocimiento sin limitación alguna.

Anualmente, aseveró, en estos centros educativos se capacita en promedio a más de 300 mil trabajadores, además se imparten más de 22 mil cursos presenciales, semipresenciales y a distancia.

En su oportunidad, el director del Centro Nacional de Capacitación y Calidad del SNTSS, licenciado Rafael Maauad Abud, señaló que el personal de la red de centros en el país es gente comprometida, que cree en la educación y en la transformación, no son improvisados.

Subrayó que como socios del conocimiento, los trabajadores operativos que están todos los días al frente de la seguridad social en las unidades de primero, segundo y tercer nivel, buscan una sola meta: el bienestar de la familia mexicana.

El modelo educativo de los 58 Centros de Capacitación y Calidad que tenemos en la República es vanguardista y puede someterse a cualquier análisis crítico de quienes conocen del tema, resaltó.

Sostuvo que la mejor forma de atender los problemas es a través de la capacitación, “nuestro modelo es producción propia, con un sistema de información, conocido como SICENET plus, que no permite regalar constancias a personal que no acudió a los cursos, además de la plataforma Atenea, nacida en la pandemia y que ahora también se conoce a varios países del mundo”.

A la ceremonia del 56 aniversario del Centro Nacional de Capacitación y Calidad, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, asistieron además la secretaria de Cultura, Recreación y Turismo del sindicato, enfermera Bertha Beatriz Valdovinos Durán, y la titular de la Unidad a la Derechohabiencia del Seguro Social, maestro Gabriela Paredes Orozco, entre otros invitados.