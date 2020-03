Centurión, el primer robot humanoide que es experto en marketing

hace 2 horas

México/tvnotas. Desde hace 10 años, Hernando Ortega, académico del Instituto Nacional de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, y propietario de Laidetec (Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico), comenzó a crear robots con la intención de ayudarle al ser humano en sus tareas diarias, pero fue en 2016 cuando comenzó a construir a Centurión, un humanoide con la capacidad de atraer clientes, explicarles características de productos y servicios, y venderlos.

-Hernando, ¿cuántos robots has creado? “Hasta el momento, cuatro. Desde niño, transformaba todos los juguetes que mis papás me compraban, me gustaba darles vida. En 2009, conseguí recursos para hacer mi primer robot, Nenet; éste fue hecho con botes para basura y botellas de refresco”. –

Continúa…“Años después, conseguí una beca en Conaculta (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) e hice un robot bailarín que llamé Rojo, fue para que acompañara a un bailarín en una obra de teatro”.

Foto: Web

-Después de Rojo, ¿a quién creaste? “A Anuva, un robot mujer que daba las noticias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, de Sochi, Rusia, y finalmente, en 2016, Centurión, que lo enfocamos al área de marketing; a él continuamos perfeccionándolo”.

-¿Qué es lo que hace Centurión? “Puede anunciar y vender un producto o servicio, dar mensajes comerciales, representar marcas en eventos empresariales, ser anfitrión y platicar con la gente. Tiene movimientos preprogramados y puede contestar preguntas y seguir indicaciones. Lo hemos llevado al aeropuerto de la CDMX para que interactúe con la gente y lo ha hecho muy bien”.

-¿Laidetec es la única empresa que se dedica a desarrollar este tipo de robots? “Así es, te puedo decir que por ahora no tenemos competencia a nivel nacional, pero Centurión está a la par del humanoide Sophia, desarrollada por la compañía Hanson Robotics, en Hong Kong”.

Foto: Web

-¿Por qué no le diseñaron un rostro? “Nosotros no desarrollamos rostros, y no porque no podamos, sino porque nuestra idea de los robots es que sólo son una herramienta para ayudar a los humanos, pero si el cliente lo quiere con rostro, se lo hacemos. Creemos que los robots son creados para servir, como una herramienta, no para sustituir al humano”.

Es una máquina diseñada para simular la forma y los movimientos de un ser humano; tiene como fin la interacción con herramientas y entornos humanos.

Actualmente, son usados como herramienta en investigaciones científicas y para solucionar o facilitar problemas cotidianos de los humanos.