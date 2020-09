Chapo Montes anuncia su retiro de la Selección Mexicana

septiembre 17, 2020

México/Medio Tiempo. Luis Montes anunció su decisión de renunciar a la Selección Mexicana por la poca actividad que ha tenido en ella en los últimos procesos, en específico con Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino, pues con Miguel Herrera, estuvo cerca de ir al Mundial de Brasil 2014, pero una lesión en los juegos previos lo dejaron sin la posibilidad.

“Yo tomé la decisión, en la última convocatoria que recibí hablé con el Tata terminando que mi intención no era ir más, ya que estaba desilusionado porque estaba en un buen momento y a veces no era convocado y eso me puso a pensar que no tenía nada que hacer ahí y que mi lugar fuera ocupado por un joven”, dijo el delantero en un video emitido por el club.

Luis Montes fue considerado por Martino en cuatro ocasiones durante el año y medio que lleva al frente del Tricolor, siendo parte del equipo que jugó la Copa Oro de 2019.

“Me quedo tranquilo porque siempre lo di todo y cuando entré puse goles y asistencias y en otros procesos lo mismo y a veces estoy 10 o 12 días y no me toca jugar y regresaba desilusionado y nunca entendí que debía hacer y es respetable la decisión del entrenador y por eso le agradecí y fui sincero con él para aclarar con él esa parte” Con el Tata Martino el Chapito jugó seis partidos, sumando 159 minutos en los cuales hizo dos goles que fueron ante Ecuador y Paraguay.