Chavos Banda de Querétaro firman alianza con alcalde para acabar con inseguridad

Carlos Guzmán/CDMX.- Este fin de semana 16 pandillas del municipio de Querétaro firmaron un pacto con el alcalde Luis Nava Guerrero, con el objetivo de pacificar uno de los polígonos más violentos del estado identificados a nivel federal. Los jóvenes que integran estos grupos urbanos solicitaron tener acceso a alternativas de desarrollo en el deporte, educación, empleo y arte urbano.



El encuentro entre los jóvenes pandilleros y el alcalde Luis Nava, fue operado por la organización civil Nacidos para Triunfar, integrada por expandilleros de Monterrey que hace diez años en los momentos de mayor violencia en este municipio de Nuevo León, decidieron tomar esta alternativa para llevar paz a sus colonias y reinserción social para muchos jóvenes que no tienen opciones para dejar las filas del crimen organizado.



En entrevista, Juan Pablo García indicó que la mayor parte del equipo de Nacidos para Triunfar, “venimos de las calles, de las pandillas, de los barrios, tuvimos oportunidad de contar con una mano que nos dieron en ese momento y a partir de ir de ahí generar cuestiones positivas en el deporte, el arte, la educación y el trabajo”.



Indicó que en Querétaro se encuentran en una primera etapa para saber cuántas pandillas hay y quién está detrás de ellos; qué actividades realizan, qué drogas están consumiendo y cuál es el rezago escolar en el que se encuentran.



Todo esto nos da a nosotros un panorama para ver cómo vamos a entrar y se plantea un esquema para que entre empresarios y gobernantes se desarrollen proyectos productivos para que los jóvenes se puedan insertar al mercado laboral, en el plano educativo y también con actividades de arte urbano, detalló Juan Pablo García.



Hasta el momento se han detectado 16 pandillas y según la información con la que cuentan, confirmada por los jóvenes integrantes de estos grupos urbanos, los cárteles que mayor presencia tienen en Querétaro son el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.



Explicó que una de las partes más importantes de esta iniciativa es pacificar la zona, pues muchas de las pandillas tienen problemas entre ellos por temas de territorio, por puntos de venta de droga e incluso por rencillas heredadas por sus antepasados, pues pertenecen a las mismas pandillas de dos, tres y hasta cuatro generaciones atrás.



En este sentido explicó que la firma de paz entre las pandillas que participan es fundamental para lograr el objetivo. En Nuevo León trabajamos con pandillas que pertenecían al cártel de Los Zetas, al Cártel del Golfo y del Noreste, entre otros, que eran amos y señores de Nuevo León.



“Es muy importante que los chicos se puedan encontrar en un evento como éste y firmar un documento que les dé la tranquilidad, certeza y seguridad, de que puedan hacer una intervención pacifista y tener acceso a más actividades deportivas o artísticas, estar seguros de que va a haber paz y de que no los van a perseguir”.



Juan Pablo García explicó que después de la firma de paz viene la incorporación a una escuela de liderazgo, que es un programa que dura tres meses y que es un aval para que los empresarios puedan confiar en ellos, pues toman herramientas para poder ser responsables dentro de una empresa, ya sea de obreros, de empleados de confianza, operadores de fábricas y otras actividades.



Aseveró que no hay límite de edad, aunque regularmente con lo que se encuentran son jóvenes desde los 11 años que ya pertenecen ya a los grupos pandilleros, y hasta los 30 años los chavos que se involucran en este tipo de conductas.



Si llegan a tener antecedentes o la ley los está buscando, puntualizó Juan Pablo, nosotros no podemos frenar el proceso, pero sí les pedimos que valoren cuando los jóvenes ya están cursando el programa. Nosotros somos una especie de guías y tutores que vamos valorando la el avance de los jóvenes.



Señaló que cuando hacen este tipo de eventos siempre está la expectativa de que cuando llegan al evento pueda estar la policía para hacer una redada y que los puedan encerrar, es por eso que la seguridad corre por cuenta del equipo de Nacidos para Triunfar y el acuerdo es de ellos como expandilleros, con los jóvenes que pertenecen a las pandillas, y en este evento se les da la oportunidad de expresarse sin importar que hayan tenido un modo de vida montado en la ilegalidad.



En Querétaro empezaron desde hace un mes los trabajos y hoy finalmente ya se concretó el primer encuentro de diálogo con empresarios y jóvenes de las pandillas con el alcalde de Querétaro Luis Nava.