Chayanne canta «Se te nota», éxito de su sobrina Lele Pons #Video

Debate. Chayanne canta Se te nota, éxito musical de la también cantante Lele Pons, quien es su sobrina, y hace viral el video. Fans de él se muestran emocionados en Instagram al ver el detalle que tuvo para con Lele, quien seguramente estará feliz y sorprendida por lo citado.

Según las imágenes, puede verse que Chayanne se encuentra en lo que parece ser su casa, sentado, con un teclado al frente y un celular mientras escucha Se te nota y canta algunas frases, además mueve los brazos como si estuviera bailando. Lele Pons coloca en sus redes tal video y ya le da la vuelta al mundo entero.

El boricua seguramente se siente orgulloso del trabajo que su sobrina Lele hace como cantante y la apoya en su naciente carrera, y prueba de ello es que está al pendiente de sus pasos musicales, tal y como puede apreciarse en el video que ya colocó Lele en Twitter.

La publicación se compartió también en una cuenta de Instagram y felicitan a Chayanne por apoyar a su sobrina, además afirman que seguramente Lele Pons podrá llegar a ser alguien importante en la música, puesto que tiene talento y ganas de sobresalir, lo más importante.

Chayanne inició su carrera desde 1978, por lo que lo respaldan ya 42 años de carrera en los que no ha parado de trabajar. Ha hecho giras por la mayoría de los países del mundo y colocado como éxitos muchos temas, entre ellos ¿Y qué culpa tengo yo?, Me enamoré de ti, Torero, Dejaría todo y Tiempo de vals, por cital algunos.

Semanas atrás se hizo público que Chayanne y Lele eran familia, y hay que reconocer que ella se hizo famosa como youtuber y conductora sin valerse de él quien es su tío político.

En varias ocasiones se le ha visto a Lele convivir con sus primos Isadora y Lorenzo, los hijos de Chayanne, incluso publican en Instagram imágenes en las que aparecen en algún convivio, también otras de cuando eran pequeños.

Chayanne singing our song is everything to me!! Love you!!!! pic.twitter.com/Xe4DhtXqDQ