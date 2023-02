Checo Pérez logra el mejor tiempo en el último día de pretemporada

febrero 25, 2023

El piloto mexicano Sergio Pérez logró el mejor tiempo durante la última jornada de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir.

Checo Pérez logró el mejor tiempo con 1:30.305, con el neumático C4. El tapatío también fue el piloto que más rodó con un total de 133 vueltas.

El segundo mejor tiempo de la última sesión fue para el británico siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien logró un tiempo de 1:30:664.