Checo Pérez presenta el casco que usará para el Gran Premio de México

octubre 23, 2024

Redacción Xalapa.- Este miércoles, 23 de octubre del 2024, el famoso piloto de Fórmula 1 dio a conocer el casco que utilizará en el Gran Premio de México 2024.

El diseño del casco está inspirado en el arte popular de la cultura mexicana, la lucha libre y decoraciones mexicanas, pues este se usará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En su parte externa tiene plasmado una máscara de luchador, el cual será el distintivo del mexicano este fin de semana.

Ante ello, Red Bull Rancing, publicó «Un casco especial para una carrera especial. Un casco para luchar en la pista».

Mediante una conferencia de prensa, Sergio «Checo Pérez» desde Polanco, expresó su orgullo por representar a México y además, dio a conocer los detalles de la decisión del diseño de su casco.

El piloto detalló «Siempre lo digo, se te olvida todo el apoyo que tienes cuando estás del otro lado del mundo y cuando llego a México es increíble, me hacen sentir en casa. Este casco es especial porque a mí me gusta mucho la cultura mexicana y la lucha libre. Creo que representa mucho la cultura mexicana que me encanta. Soy un luchador, quise ponerle una máscara al casco, es lo que vamos a tener el fin de semana, atrás tenemos las cintas».