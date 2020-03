Chelís reveló la cantidad que le ofrecieron para dirigir en España

marzo 21, 2020

México/Récord. José Luis Sánchez Solá, entrenador mexicano y ahora comentarista deportivo, dio a conocer que el Real Oviedo de España lo buscó para tomar el banquillo y reveló la cantidad que le ofrecieron, 150 mil euros.

Respecto al tema sobre los conocimientos que tienen los entrenadores españoles y los mexicanos, el Chelís afirmó que han venido a México algunos técnicos ibéricos y han fracasado en la Liga MX.

“(¿Qué tienen los técnicos españoles que no tengan los mexicanos?) Nada, te voy a explicar porqué y lo dijo ayer (Matías) Almeyda. Sorprendido del trabajo que hacían los entrenadores mexicano y más los de fuerzas básicas. El gran problema de tú entrenar allá y ellos venir acá, es el no conocimiento de la materia, cómo te tienes que adaptar a esta materia, esto no es una receta de cocina, es que conozcas el ámbito y entonces dentro de que conoces el ámbito, buenos entrenadores españoles han venido a México y han fracasado”, dijo Chelís en ESPN.

“A mí ya me llamaron para dirigir al Oviedo, yo por qué tengo que ir al Oviedo, que sería una gran experiencia por 150 mil euros, pero por qué”, añadió el técnico mexicano.