Chelsea, de forma milagrosa, rompe el invicto del líder de la premier league

noviembre 6, 2023

Carlos Poxtan/Xalapa. El Dia de hoy el Chelsea se impone de forma milagrosa ante el Tottemham 4-1, Cole Palmer con un tanto y Nicolás Jackson salva al Chelsea de la derrota con un agonizante triplete en los últimos minutos de partido.

Hoy 6 de noviembre a las 14:00 (Hora México) se enfrentaron el Chelsea de Mauricio Pochettino contra el Tottenham de Ange Postecoglou, este era un juego más que importante para los Blues, ya que tras la desafortunada racha de derrotas se encontraban en la posición número 12 de la Premier League. Este partido no solo ha sido importante por los puntos, si no que el entrenador de Chelsea se estaba enfrentando a su ex equipo, líder del torneo y hasta ese momento único equipo invicto en la premier.

El partido se vivió de una manera intensa, ya que durante todo el juego se tuvo un recuento de 5 goles anotados, 1 anotado por Dejan Kulusevski por parte del Tottemham y el resto de los goles por parte del Chelsea anotando 1 gol Cole Palmer y el hat-trick de Nico Jackson, jugador senegalés de 22 años que se corona con su primer Hat Trick jugando con el Chelsea.

Por otro lado, los Spurs tuvieron que resistir el partido con 9 jugadores por las expulsiones de Cuti Romero y Destiny Udogie. La vitoria de los Blues llego en tiempo regular con el 2 a 1, pero en los últimos minutos de agregado, Nico Jackson anoto el doble en menos de 4 minutos.

Tras finalizar en el partido los Blues se quedan en la posición 10 de la liga, todavía bastante lejos de puestos de competiciones europeas, por otro lado, esta dura derrota para los Spurs hacen que pierdan el invito de 10 partidos que no tenían desde la temporada 60 – 61 y le brinda el liderado al Manchester City con un total de 27 puntos, un punto más que los Spurs.