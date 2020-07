Chicharito será baja un mes con Galaxy por lesión

julio 19, 2020

EU/Récord. Las cosas no han marchado bien para Javier Hernández en el regreso del futbol estadounidense con el Torneo MLS Is Back. Depsués de fallar un penal en el primer partido de la competición, se confirmó la razón por la que no pudo estar presente en El Tráfico, clásico que su equipo perdiera por 6-2.

El técnico Guillermo Barros Schelotto informó posterior a la goleada propinada por LAFC que el mexicano estará de tres a cuatro semanas fuera debido a un desgarre sufriera en el entrenamiento del pasado jueves.

“Tuvo una molestia en el entrenamiento y es una lesión que le llevará 3 o 4 semanas recuperarse, veremos la gravedad y la recuperación de él. Fue el entrenamiento del jueves”, detalló el técnico galáctico en conferencia de prensa posterior al partido.“Se desgarró el músculo, estará aproximadamente 3 semanas fuera y ya no podrá estar el siguiente juego con nosotros”.

Hernández tan sólo logró disputar un partido del MLS, donde falló un penal pero logró anotar igualmente.