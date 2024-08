China y México Unidos por la Educación: realizan importante donativo a la SEP

agosto 30, 2024

En un acto de solidaridad y cooperación entre México y China, la Federación China de Empresarios en México AC, junto con la Cámara de Representación China Empresarial y empresas como Oppo, MG, HIK VISION, DIDI, TCL, Solarever Group, JWL,Wassive TECH, GF CHIMEX, entre otras, realizaron ayer un significativo donativo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El evento se llevó a cabo en la Escuela Secundaria No. 263 “Deporte para todos” y contó con la presencia del Subsecretario de Educación, Carlos Ramírez, así como de los clavadistas y medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya, además de representantes de la comunidad empresarial china en México.

Durante la ceremonia, se entregaron diversos artículos, entre ellos televisores LED, teléfonos celulares, tabletas inteligentes, sistemas de CCTV, mochilas, artículos de papelería y pupitres. Estos materiales escolares y equipos tecnológicos contribuirán a la mejora de los conocimientos y habilidades de miles de estudiantes en todo el país, fortaleciendo la infraestructura educativa y mejorando las condiciones de aprendizaje en las escuelas.

Luke Ye, Representante de la Federación China en México, expresó: “Los chinos en México y los mexicanos vamos a caminar y avanzar juntos para promover la educación. Estamos convencidos de que si tenemos jóvenes fuertes, tendremos también un país fuerte y un mejor futuro.”

Por su parte, Osmar Olvera, al recordar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al también clavadista y medallista Juan Celaya, comentó: “Ganar una medalla en unos juegos olímpicos requiere de mucha preparación, disciplina, y por supuesto compromiso, igual que le sucede a un niño que desea concluir sus estudios con menciones honorífica… Deseamos que nuestros esfuerzos contribuyan a promover una distribución cada vez más equitativa de los recursos educativos para beneficiar a los niños.

“A lo largo de la historia de nuestro país la colaboración entre China y México ha sido muy importante, en mi caso, mi entrenadora Ma Jin me ha compartido su conocimiento, me ha inculcado la disciplina, me ha guiado al éxito con un alto nivel de exigencia y excelencia. Juntos alcanzamos honores olímpicos. Los invito a seguir trabajando unidos en respeto y confianza para que México y China sigan dejando grandes legados. No tengan miedo de volar para alcanzar sus sueños.”, concluyó Osmar reconociendo la importancia e influencia de la relación entre México y China en su carrera deportiva.

El representante de la SEP, Carlos Ramírez Samano, Subsecretario de Educación media superior, agradeció la donación y expresó su esperanza de que “estos lazos también se traduzcan en eventos culturales, en becas y en otras actividades educativas”, invitando a los adolescentes presentes a seguir el ejemplo de disciplina y esfuerzo de los medallistas olímpicos.

Finalmente, la Mtra. Rosario Sánchez Ramos, Directora General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX), entregó un reconocimiento a la Federación China en México y a la Cámara de Representación Empresarial China en México, señalando su agradecimiento “por esta donación tan importante a las escuelas públicas de la ciudad, de casi 5 millones de pesos en especie”.

Este gesto solidario por parte de la comunidad empresarial china refleja su compromiso con el desarrollo educativo en México. Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo fortalecen los lazos entre ambos países, sino que también contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa en todo el país.