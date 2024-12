Chris Evans regresaría con Marvel para “Avengers: Doomsday”

diciembre 11, 2024

El actor que le dio papel al personaje de Capitán América, Chris Evans, está en conversaciones para regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para la nueva película Avengers: Doomsday, informó The Wrap

Esta nueva cinta ha provocado gran expectativa después de que se revelara el regreso al UCM del reconocido y querido actor Robert Downey Jr, que se ganó al público con su papel de Iron Man / Tony Stark.

El medio The Wrap reveló que el actor de Capitán América regresará, aunque no se sabe si dando vida a dicho personaje o tendrá otro papel en la película. Este medio intentó obtener una declaración del actor o su equipo de trabajo, pero no obtuvieron una respuesta oficial.

Marvel es un universo de ficción compartido que abarca una serie de películas, series de televisión y otros medios de comunicación producidos por Marvel Studios y otros estudios de cine y televisión. El UCM se centra en una serie de personajes y equipos de superhéroes, incluyendo los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, entre otros.

La primera aparición de Chris Evans fue en la cinta “Capitán América: El primer vengador”, para así mismo repetir su actuación en las las secuelas “Capitán América: El Soldado del Invierno” y “Capitán América: Civil War”. También participo en las películas como “Los Vengadores”, “Los Vengadores: Era de Ultron”, “Los Vengadores: Infinity War” y “Los Vengadores: Endgame”.

No solo eso, también por parte de Fox tuvo aparición en las películas de los “4 fantásticos” y recientemente en “Deadpool y Wolverine” siendo esta su última aparición en el UCM.