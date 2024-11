Christian Nodal era vigilado por Pepe Aguilar tras declaración y respuesta a Cazzu en live

Redacción Xalapa.- A través de redes sociales, los internautas han compartido imágenes de la supuesta vigilancia de Pepe Aguilar a los lives de Instagram que realiza Christian Nodal, esposo de su hija Ángela Aguilar.

En los últimos días, la cantante Cazzu y expareja de Christian Nodal, decidió romper el silencio a la polémica del matrimonio espontáneo de su exesposo del regional mexicano.

En una entrevista, Cazzu aseguró que ella no tenía el conocimiento de una previa relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar y que durante su separación preguntó sobre la aparición de alguien más en la vida de Nodal, a lo cual el cantante le afirmó que no había nadie.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe como yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón, que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón”😿

