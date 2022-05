Christian Nodal filtra conversación con Belinda

mayo 18, 2022

Redacción/Xalapa. A través de su cuenta de Twitter el cantante Christian Nodal compartió una supuesta conversación que tuvo con Belinda que ocurrió poco antes de que rompieran su compromiso.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, acompañó a la publicación de Twitter.

En la conversación la cantante le pide dinero a Nodal para arreglarse los dientes a parte de un apoyo para sus padres y continúa diciendo que arrepiente del dolor que le dejó su compromiso y que no piensa continuar con su relación amorosa.