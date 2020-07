Christian Nodal sorprende con nueva y costosa dentadura de oro puro

julio 29, 2020

México/Debate. El sonorense Christian Nodal, quien se ha convertido en uno de los cantantes de regional mexicana favoritos del público, al igual que del reality show de talentos de TV Azteca, «La Voz Azteca», sorprendió una vez más en las redes sociales, esto al mostrar su gran gusto por la joyería, pues ahora la quiere llevar hasta en los dientes.

El intérprete de temas como «Adiós Amor», «Aquí Abajo» y «Se me olvidó», dejó impresionados a sus fanáticos a través de Instagram al presumir una dentadura de oro puro, la cual fue creada especialmente para él; a su medida y con su apellido en la parte inferior de la joya, la cual circuló por Internet y provocó distintas reacciones entre los internautas.

Se trata de dos carillas protectoras dentales de oro y plata, del mejor material, y aunque no se reveló el precio de estas joyas, se conoce que no son nada baratas, por lo que se estimó que le costaron al cantante algunas decenas de miles de pesos, o incluso centenas, pero esto no le importa ni en lo más mínimo al intérprete, ya que se da sus lujos después de trabajar arduamente en lo que más le gusta hacer.

Según la información que se ha obtenido hasta el momento, la costosa pieza fue hecha por Braggao, una exclusiva joyería de Guadalajara, Jalisco, México. En la parte de arriba, se pueden encontrar una letra C, una cruz, la cabeza de una vaca, una bota y la letra N, mientras que en la inferior se aprecia su preciado apellido, «Nodal».

Esta no es la primera vez que Nodal compra en dicha joyería, tiempo atrás, se filtró una fotografía del cantante presumiendo su dentadura de oro blanco y diamantes, esto solo en dos dientes de la parte posterior y dos de la inferior, pero ahora se animó por un lujo más costoso y ostentoso, que dejó a todos impactados.