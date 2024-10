Cielo nublado con lluvias muy fuertes en Veracruz

octubre 26, 2024

Para este día, canales de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano además de la península de Yucatán, continuarán interaccionando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con inestabilidad en altura, por lo que se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Yucatán; así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, dichas lluvias estarán acompañadas con posibles granizadas y descargas eléctricas. El ingreso de humedad del océano Pacífico en interacción con un canal de baja presión en el occidente de México y con la vaguada en niveles altos de la atmósfera, generarán lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en el sur y occidente del territorio nacional y con posible caída de granizo en zonas del centro del país. A su vez, se prevé descenso de las temperaturas en el centro y oriente del territorio nacional, además de posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas superiores a los 4500 msnm de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Un sistema frontal con características de estacionario se extenderá sobre la frontera norte del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro subtropical, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en estados del norte y noreste de México, además de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. A su vez, se mantendrá la escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste de México y la Mesa del Norte.

Para información del huracán Kristy en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico



Pronóstico de lluvias para hoy 26 de octubre de 2024:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala y la Ciudad de México.

Posible caída de nieve o aguanieve durante la noche de este día y madrugada del domingo: cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.



Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de octubre de 2024:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 26 de octubre de 2024:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de octubre de 2024:



Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 40 a 60 km/h: Veracruz y Tabasco.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Puebla.



Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, ambiente frío y bancos de niebla en zonas del valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvia aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.



Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado, ambiente templado a fresco en zonas serranas con temperaturas de -5 a 0 ° C en zonas altas de Baja California, además de bancos de niebla en el occidente de la península. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; cielo despejado y sin lluvias en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en la península.



Pacífico Norte: Por la mañana, cielo despejado, ambiente templado a cálido, fresco en zonas serranas y temperaturas de -5 a 0° C en zonas altas de Sonora, además de bancos de niebla en el occidente de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente muy caluroso y cálido sobre sierras. Cielo con nubosidad dispersa y sin lluvias. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras en Sonora.



Pacífico Centro: Por la mañana, cielo con nubosidad dispersa, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y temperaturas menores a 5 ° C en zonas altas de Jalisco y Michoacán, además de templado en zonas costeras. Durante la tarde, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco y Colima, todas con descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido en la región, siendo caluroso en costas. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región y rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Jalisco.



Pacífico Sur: Por la mañana cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente fresco en zonas altas, además de ambiente templado en costas. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Oaxaca, ambas con posible caída de granizo y descargas eléctricas, las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Guerrero. Viento de dirección variable con rachas de componente norte de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 1 a 3 metros de altura en este último.



Golfo de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco, bancos de niebla en la región y temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido y templado sobre sierras. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Tabasco, muy fuertes en Veracruz y fuertes en Tamaulipas; todas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en Veracruz, las cuáles podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Tamaulipas, y de misma intensidad, pero de componente norte en Veracruz y Tabasco.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente templado con lluvias, chubascos y descargas eléctricas. Durante la tarde, ambiente cálido, con lluvias puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Yucatán; todas con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h en costas de la región.



Mesa del Norte: Por la mañana, cielo despejado, bancos de niebla, ambiente fresco a frío en zonas serranas, temperaturas de -5 a 0 °C y heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes en el oriente de San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León. Viento de dirección variable de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado durante la mañana, bancos de niebla, ambiente fresco y frío en zonas serranas, además de temperaturas menores a 5 °C en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente fresco a templado, con lluvias puntuales fuertes en Puebla, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos; intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Morelos, así como lluvias aisladas en Tlaxcala; todas con posibles descargas eléctricas y con posible caída de granizo en Puebla. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región y rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro y Puebla.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Banco Chinchorro, Q. Roo, 44.0; Salto de Agua, Chis., 31.0 y Jonuta hidrométrica, Tab., 9.0.



Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 41.5; Choix, Sin., 40.8; Cd. Constitución, B.C.S., 40.5; Ejido Nuevo León, B.C., 37.2; Tapachula, Chis., 35.8; Acapulco, Gro., 34.4; Veracruz., Ver., 31.7; Monterrey, N.L., 31.6; Guadalajara, Jal., 30.2; Cancún, Q. Roo, 30.0; Cuernavaca, Mor., 25.8 y Tacubaya, CDMX, 23.4.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 6.0; Saltillo, Coah., 6.4; Nuevo Casas Grandes, Chih., 9.7; Morelia, Mich., 10.2; Puebla, Pue., 11.6; Guadalajara, Jal., 11.7 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 12.0.