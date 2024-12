Cielo nublado durante el día con chubascos en Veracruz

diciembre 4, 2024

Durante este miércoles, el frente No. 12 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión, localizado sobre el occidente del golfo de México, generando lluvias y chubascos sobre el noreste y oriente del país, además de viento con rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. No obstante, el frente No. 12 en el transcurso de la noche entrará en etapa de disipación al norte de Tamaulipas. A su vez, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos dispersos en Oaxaca y Chiapas. La corriente en chorro subtropical originará vientos de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León. Por último, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, sin lluvias y ambiente cálido a caluroso por la tarde en el occidente, centro y sur del país, pronosticándose temperaturas de 35 a 40 °C en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de diciembre de 2024:



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Querétaro y Oaxaca.

Las rachas de viento fuerte podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de diciembre de 2024:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de diciembre de 2024:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (occidente), Tamaulipas, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de diciembre de 2024:



Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.



Oleaje de 2 a 3 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Tamaulipas y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, se pronostican bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en la región, con temperaturas de -10 a -5 °C en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 20 a 22 °C.



Península de Baja California: Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en la región. Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la península. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.



Pacífico Norte: Por la mañana, ambiente frío a muy frío en zonas altas, siendo gélido con heladas en las sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.



Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente templado en costas de la región y frío a muy frío con heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h.



Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente fresco a frío con heladas y bancos de niebla en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca. Sin lluvia en Guerrero. Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Tamaulipas y Veracruz. Sin lluvia en Tabasco. Bancos de niebla en la región. Ambiente fresco a frío por la mañana con posibles heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y sureste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de Tamaulipas y de 1.5 a 2.5 m de altura en costas de Veracruz y Tabasco, durante la mañana.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en la península. Por la mañana, ambiente templado y cálido por la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Campeche y Yucatán, por la mañana.



Mesa del Norte: Ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Bancos de niebla matutinos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo medio nublado a nublado con chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Nuevo León. Sin lluvia en el resto de la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.



Mesa Central: Cielo medio nublado durante el día con chubascos en Hidalgo y Puebla, así como lluvias aisladas en Querétaro. Sin lluvia en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Por la mañana, bancos de niebla, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas, siendo gélido en Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido por la tarde. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Actopan, Ver., 34.0; Xicotepec, Pue., 22.0; Guerrero, Tamps., 6.0 y San Nicolás de los Garza, N. L., 5.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Arriaga, Chis., 34.2; Puerto Ángel, Oax., 33.4; Culiacán, Sin., 33.2; Manzanillo, Col., 33.0; Acapulco, Gro., 32.6; Tepic, Nay., 32.2; Ciudad Obregón, Son., 31.0 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 23.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 2.0; San Luis Potosí, S.L.P., 6.3; Aguascalientes, AGS., 7.2 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CDMX., 7.0.