Científicos en la búsqueda de vida extraterrestre

febrero 17, 2020

Estados Unidos. Oronoticias. En el pasado la NASA financio la búsqueda de existencia de vida en otro planeta, pero el financiamiento terminó en 1993, pues el senador Richard Bryan creía que esto era un desperdicio de dinero,” Esperemos que esto sea el final de la temporada de caza marciana a expensas del contribuyente” dijo en su momento

Después de lo sucedido, SETI no ha tenido una financiación pública significativa en EU ni en ningún otro lugar del mundo, hasta que descubrieron los primeros pocos planetas que orbitan estrellas distantes, no se sabía si eso era o no la norma.

Este descubrimiento lo que ha persuadido a varios científicos respetables a tomar seriamente la búsqueda de vida inteligente.

El proyecto, Breakthrough Listen es financiado con fondos privados para buscar vida extraterrestre en todo el universo, el cual lleva 10 años en marcha, comenzó en 2016, y financiado por el multimillonario Yuri Milner con una suma de 100 millones de dólares.

“Las búsquedas de SETI valen la pena, a pesar de las pocas probabilidades de éxito, porque hay mucho en juego” dijo Lord Rees, astrónomo real de Reino Unido y director del grupo internacional de asesoramiento de la organización.