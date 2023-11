CIERRAN FILAS ALCALDES Y DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES CON ROCÍO NAHLE

noviembre 12, 2023

Boca del Río, Ver., domingo 12 de noviembre de 2023.- Oficio político, sensibilidad y fortaleza, demostró hoy la Coordinadora de Comités de Defensa de la 4T en Veracruz, Rocío Nahle García, quien a puerta cerrada, lideró un cónclave partidista que congregó a los actores políticos más importantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, unidos y organizados a favor de su proyecto y la continuidad de la Cuarta Transformación en el estado.

Esta tarde, 146 alcaldes, diputados federales y locales así como liderazgos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena, PT, PVEM) cerraron filas a favor de Nahle García y de su llamado a la unidad y a caminar juntos dando por concluido el proceso interno de la elección de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El liderazgo nato de Nahle García, tuvo como corolario un llamado conjunto a la unidad y a la organización, sobre todo a no “barrer para atrás” y sumar hacia adelante.

Rocío Nahle recordó que Morena no solo es un movimiento sino la mejor opción que la ciudadanía tiene para lograr un mejor país por lo que será solo con trabajo y no con simulación, como se garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación en la entidad y en el país de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, en este encuentro, se trazó la ruta de acción para integrar a este plan escuchar a todos los sectores productivos y políticos, trabajo constante, diálogo y total apertura.

“¿Cómo vamos a trabajar?, con unidad, unidad. Morena tiene tres principios: no mentir, no robar y no traicionar, si nosotros nos mantenemos así, la sociedad lo ve y evalúa.”, enfatizó.

Informó asimismo, que acompañada de Manuel Huerta, Coordinador del Federalismo en la entidad, de las dirigencias del PT, PVEM y de Morena va a recorrer los 212 municipios y comunidades.

En Morena, destacó Nahle García, todos son bienvenidos y se trabajará con todos, incluidos disidentes que quieran sumarse a este gran proyecto donde abonen para construir un mejor Veracruz porque “un gobierno es para todos.”

“Este movimiento es incluyente y me da gusto que alcaldes y representantes de otras expresiones políticas estén presentes”, añadió.

Planeación, trabajo constante y apertura es la clave para llegar a la victoria en 2024, reiteró.

Morena, apuntó, va a caminar con el PT y el Partido Verde “porque es somos una alianza fuerte que estamos construyendo comités en todo el territorio.”, concluyó Nahle García.